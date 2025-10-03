Сфотографований у 1991 році для обкладинки альбому Nevermind чоловік програв суд гурту Nirvana

Про це повідомляє BBC.

Чоловік, якого сфотографували немовлям для обкладинки класичного альбому Nirvana Nevermind, зазнав невдачі у своїх спробах подати до суду на гурт за розповсюдження дитячої порнографії. Чотиримісячний Спенсер Елден був зображений голим під водою на знаменитій обкладинці альбому 1991 року.

Він подав до суду на рок-гурт і фотографа Кірка Веддла, але суддя постановив, що "ні поза, ні фокусна точка, ні обстановка, ні загальний контекст не вказують на те, що обкладинка альбому містить сексуально відверту поведінку".

"Ми раді, що суд завершив цю безпідставну справу та звільнив наших креативних клієнтів від стигми неправдивих звинувачень", - сказав адвокат Nirvana.

Елден спочатку подав позов у ​​2021 році, стверджуючи, що його особистість та ім'я "назавжди пов'язані з комерційною сексуальною експлуатацією, яку він зазнав у неповнолітньому віці, яка поширювалася та продавалася по всьому світу".

Окружний суддя США Фернандо Олгін відхилив його у 2022 році, оскільки Елден подав його після закінчення 10-річного терміну для подання цивільної справи.

Апеляційний суд скасував це рішення, дозволивши Елдену повторно подати справу.

Однак суддя Олгін тепер постановив, що, окрім того факту, що Елден був голий, ніщо "не наближалося до того, щоб підпадати під дію закону про дитячу порнографію".

Він порівняв зображення із сімейною фотографією дитини, яка купається, і сказав, що цього "явно недостатньо для підтвердження" наявності дитячої порнографії.

"Нагота має бути поєднана з іншими обставинами, які роблять візуальне зображення розпусним або сексуально провокаційним", – написав суддя Олгін, цитуючи попереднє рішення.

Суддя також навів такі фактори, як присутність батьків Елдена на фотосесії, той факт, що фотограф був його другом, і той факт, що він раніше "прийняв і отримав фінансову вигоду від того, що був зображений на обкладинці альбому".

Юридична команда Елдена повідомила Rolling Stone, що вони "з повагою не згодні" з рішенням і планують подати апеляцію.

"Доки індустрія розваг ставитиме прибутки на перше місце, ніж конфіденційність, згоду та гідність дітей, ми продовжуватимемо прагнути до обізнаності та відповідальності", — сказав Джеймс Р. Марш з юридичної фірми Marsh Law Firm.