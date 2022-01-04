Суд відхилив позов "малюка з обкладинки" альбому Nirvana

Про це повідомляє Variety.

30-річний чоловік намагався відсудити в учасників гурту $2,5 млн, звинувативши їх у поширенні дитячої порнографії. Позивач стверджував, що його ім'я та бренд "виявилися назавжди пов'язані з комерційною експлуатацією сексу".

Альбом Nevermind вийшов у 1991 році і став найбільш успішним в історії Nirvana. На його обкладинці зображено немовля, яке пливе до доларової купюри. Фото було зроблено, коли Елдену було чотири місяці.

Позов відхилено без розгляду, оскільки позивач пропустив термін подачі заперечень на клопотання відповідачів про відхилення.

При цьому він до 13 січня може запустити процес відновлення розгляду.

Нагадаємо, у серпні 2021 року 30-річний Спенсер Елден, чиє фото використали для обкладинки альбому гурту Nirvana, подав до суду.

Адвокати Nirvana відкинули звинувачення Елдена, який звинуватив учасників гурту у розповсюдженні дитячої порнографії через його фото на обкладинці альбому Nevermind.