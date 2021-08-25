Голий малюк з обкладинки альбому Nirvana виріс і подав до суду за поширення порнографії

Про це повідомляє Бабель з посиланням на CBS.

Елден позивається до ексучасників групи, розпорядників спадщини лідера гурту Курта Кобейна і низки інших осіб. Він звинувачує їх в порушенні закону про дитячу порнографію і стверджує, що батьки ніколи не підписували дозвіл на використання фото.

У позові Елден стверджує, що його "особистість і юридичне імʼя назавжди повʼязані з комерційною сексуальною експлуатацією, якої він зазнав"

Згідно з позовом, відповідачі "свідомо виготовляли, володіли і рекламували комерційну дитячу порнографію, і свідомо отримували за це винагороду".

Фотографія на обкладинці зображує Елдена, якому було 4 місяці.

У позові стверджується, що Елден не отримав за це компенсації.

Тепер же він вимагає від по $150 тисяч з кожного з 17 відповідачів.



Видання зазначає, що сам Елден відтворював фотографію кілька разів: у 2008 році, коли йому було 17 років, а потім ще раз у 2016 році до 25-річчя альбому. На обох зйомках Елден був в шортах.

Nevermind був проданий тиражем понад 30 млн копій з моменту його випуску.