Голий малюк з обкладинки альбому Nirvana виріс і подав до суду за поширення порнографії
30-річний Спенсер Елден, чиє фото використали для обкладинки альбому гурту Nirvana, подав до суду
Про це повідомляє Бабель з посиланням на CBS.
Елден позивається до ексучасників групи, розпорядників спадщини лідера гурту Курта Кобейна і низки інших осіб. Він звинувачує їх в порушенні закону про дитячу порнографію і стверджує, що батьки ніколи не підписували дозвіл на використання фото.
У позові Елден стверджує, що його "особистість і юридичне імʼя назавжди повʼязані з комерційною сексуальною експлуатацією, якої він зазнав"
Згідно з позовом, відповідачі "свідомо виготовляли, володіли і рекламували комерційну дитячу порнографію, і свідомо отримували за це винагороду".
Фотографія на обкладинці зображує Елдена, якому було 4 місяці.
У позові стверджується, що Елден не отримав за це компенсації.
Тепер же він вимагає від по $150 тисяч з кожного з 17 відповідачів.
Видання зазначає, що сам Елден відтворював фотографію кілька разів: у 2008 році, коли йому було 17 років, а потім ще раз у 2016 році до 25-річчя альбому. На обох зйомках Елден був в шортах.
Nevermind був проданий тиражем понад 30 млн копій з моменту його випуску.
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