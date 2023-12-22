Суд відновив розгляд позову проти гурту Nirvana через малюка з обкладинки альбому Nevermind

Про це повідомляє Associated Press.

У позові Спенсера Елдена проти гранж-рок-гурту йдеться про те, що він зазнав "постійної шкоди", оскільки гурт отримав прибуток від зображення його під водою в басейні, де він хапається за доларову купюру на риб'ячому гачку.

У позові стверджується, що це зображення порушує федеральне законодавство про матеріали, що містять сексуальне насильство над дітьми, хоча жодних кримінальних звинувачень ніколи не висувалося.

Апеляційна колегія встановила, що кожна повторна публікація зображення "може становити нову особисту травму" з новим терміном давності, і послалася на появу зображення на перевиданні книги "Nevermind" до 30-річчя у 2021 році.

"Питання, чи відповідає обкладинка альбому "Nevermind" визначенню дитячої порнографії, не є предметом розгляду в цій апеляції", - йдеться в рішенні суду.

Адвокат Nirvana Берт Дейкслер назвав це рішення "процесуальною невдачею".

"Ми будемо енергійно захищати цю безпідставну справу і сподіваємося на перемогу", - зазначив він.