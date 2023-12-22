Суд відновив розгляд позову проти гурту Nirvana через малюка з обкладинки альбому Nevermind
У четвер, 21 грудня, федеральний апеляційний суд відновив позов про дитячу порнографію, поданий чоловіком, який з'явився голим 4-місячним на обкладинці альбому "Nevermind" гурту Nirvana 1991 року
Про це повідомляє Associated Press.
У позові Спенсера Елдена проти гранж-рок-гурту йдеться про те, що він зазнав "постійної шкоди", оскільки гурт отримав прибуток від зображення його під водою в басейні, де він хапається за доларову купюру на риб'ячому гачку.
У позові стверджується, що це зображення порушує федеральне законодавство про матеріали, що містять сексуальне насильство над дітьми, хоча жодних кримінальних звинувачень ніколи не висувалося.
Апеляційна колегія встановила, що кожна повторна публікація зображення "може становити нову особисту травму" з новим терміном давності, і послалася на появу зображення на перевиданні книги "Nevermind" до 30-річчя у 2021 році.
"Питання, чи відповідає обкладинка альбому "Nevermind" визначенню дитячої порнографії, не є предметом розгляду в цій апеляції", - йдеться в рішенні суду.
Адвокат Nirvana Берт Дейкслер назвав це рішення "процесуальною невдачею".
"Ми будемо енергійно захищати цю безпідставну справу і сподіваємося на перемогу", - зазначив він.
- Нагадаємо, у серпні 2021 року 30-річний Спенсер Елден, чиє фото використали для обкладинки альбому гурту Nirvana, подав до суду.
- Адвокати Nirvana відкинули звинувачення Елдена, який звинуватив учасників гурту у розповсюдженні дитячої порнографії через його фото на обкладинці альбому Nevermind.
- 4 січня окружний суд Центральної Каліфорнії відхилив позов Спенсера Елдена без розгляду, оскільки позивач пропустив термін подачі заперечень на клопотання відповідачів про відхилення.
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