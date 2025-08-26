Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Норвегія вперше у світі закачала вуглекислий газ на глибину 2,6 км під дном Північного моря: чому це важливо
Огляд

Норвегія вперше у світі закачала вуглекислий газ на глибину 2,6 км під дном Північного моря: чому це важливо

Зіновія Воронович
26 серпня, 2025 вiвторок
07:37
Технології танкер зі зрідженим вуглекислим газом

Норвегія успішно закачала перші обсяги вуглекислого газу, вловленого на одному з промислових підприємств у сховище під дном Північного моря

Зміст

Про це повідомили на офіційному сайті Northern Lights – першому у світі транскордонному сервісі для транспортування та зберігання вуглекислого газу.

"Це захопливий етап: ми безпечно вперше закачали й зберегли CO₂ у резервуарі. Наші судна, споруди й свердловини вже працюють", – заявив виконавчий директор Northern Lights Тім Гейн.

Перші обсяги CO₂ вже транспортовано 100-кілометровим трубопроводом та закачано в резервуар Аврора, що знаходиться на глибині 2600 метрів нижче морського дна Норвезького Північного моря.

Найбільша кліматична ініціатива Норвегії

Проєкт Longship – найбільша кліматична ініціатива Норвегії та  частина програми Норвегії щодо виконання умов Паризької кліматичної угоди і досягненню до 2050 року нульової емісії CO2. Йдеться про масштабний проєкт вловлювання та захоронення вуглекислого газу у виснажених нафтогазових свердловинах шельфу Північного моря. 

На втілення цього в життя пішло майже 10 років. Ще у 2016 році уряд Норвегії опублікував техніко-економічні обґрунтування рішень для уловлювання, транспортування та зберігання вуглекислого газу (CCS). 

Попри те, що інфраструктуру для транспортування та зберігання CO2 розбудовували з допомогою державних субсидій та грантів, система Northern Lights – це комерційний проєкт. Її співвласниками є Equinor, TotalEnergies та Shell. Вони пропонують компаніям, які не можуть скоротити викиди в вуглекислого газу в атмосферу, вловлювати його та захороняти. Повторно цей газ використовувати не планують.

З 26 вуглекислий газ у сховище відправлятиме Данія і Норвегія

На першому етапі Northern Lights транспортуватиме та зберігатиме CO₂ з двох норвезьких промислових підприємств: цементного заводу Heidelberg Materials у Бревіку та заводу з переробки відходів Hafslund Celsio в Осло.  Саме вловлений та зріджений CO₂ з цементного заводу у Бревіку став першим, що потрапив у сховище Аврора.

Уже з 2026 року у  це сховище відправлятимуть вуглекислий газ, вловлений на підприємствах з Данії та Нідерландів. 

У березні 2025 року було ухвалено остаточне інвестиційне рішення щодо розширення, яке дозволить збільшити річну потужність транспортування й зберігання CO₂ з 1,5 млн тонн до щонайменше 5 млн тонн, після укладання комерційної угоди зі Stockholm Exergi.

Потенціал сховища Aurora оцінюють у 80 мільярдів тонн CO₂, що відповідає викидам Норвегії протягом 1 600 років.

Вважають, що система Northern Lights може стати основою для  повноцінної індустрії CCS у Європі, а також   розпочати нову еру  боротьби зі зміною клімату, яка базується на декарбонізації.

