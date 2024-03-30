OpenAI представила аудіоінструмент Voice Engine, який відтворює голос
Компанія OpenAI представила аудіоінструмент Voice Engine на основі штучного інтелекту, який може відтворити людський голос
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що компанія поділилася результатами тестування функції. Вони поділилися моделлю синтезу мовлення з 10 розробниками. Проте OpenAI вирішила скоротити випуск після відгуків від зацікавлених сторін, зокрема політиків, експертів та творчих особистостей.
"Ми розуміємо, що створення мови, яка нагадує голоси людей, має серйозні ризики, які особливо важливі в рік виборів. Ми співпрацюємо з американськими та міжнародними партнерами з уряду, засобів масової інформації, розваг та освіти, щоб переконатися, що ми враховуємо їхні відгуки під час розробки", - сказав представник компанії.
Аудіоінструмент Voice Engine може створювати голос, який звучить як у конкретної людини разом зі специфічним темпом та інтонаціями: "Все, що програмне забезпечення потребує - це 15 секунд аудіозапису розмови людини, щоб відтворити її голос".
- Нещодавно американський бізнесмен і мільярдер Ілон Маск опублікував вихідний код чат-бота зі штучним інтелектом Grok, який розробила його компанія xAI.
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