OpenAI продемонструвала вражаючий прогрес в автономній роботі гуманоїдів Eve
Виробник гуманоїдних роботів 1X, якому компанія OpenAI надала свої чіпи минулого року на суму 25 млн доларів, оприлюднив відео, на якому зображено гуманоїдів Eve, що працюють повністю автономно
Про це повідомляє New Atlas.
"Відео не містить телеуправління, - стверджує норвезький виробник гуманоїдних роботів 1X. - Ніякої комп'ютерної графіки, ніяких нарізок, ніякого прискорення відео, ніякого відтворення траєкторії за сценарієм. Все контролюється за допомогою нейронних мереж, все автономно".
Попри те, що гуманоїди 1X виглядають досить невиразно порівняно з роботами Tesla, Figure, Sanctuary чи Agility, вони є досить перспективними.
У гуманоїда Eve поки що навіть немає ніг або спритних рук. Він пересувається на парі коліщат з електроприводом, балансуючи на третьому маленькому коліщатку ззаду, а його руки - це рудиментарні кігті, однак основним місцем, де вони наразі будуть використовуватися, є склади з бетонною підлогою і заводи.
Ці роботи здатні виконувати цілу низку завдань, піднімаючи та кладучи речі на місце. Вони хапають їх на висоті від щиколотки до талії, розкладають їх по коробках, смітниках і лотках.
Вони також здатні самостійно відчиняти двері, підбігати до зарядних станцій і вмикати їх, використовуючи непотрібно складний маневр присідання, щоб під'єднати зарядку до своїх литок.
Компанія навчила 30 ботів Eve виконувати низку індивідуальних завдань кожен, очевидно, використовуючи імітаційне навчання за допомогою відео та телеоперацій.
Потім вони використовували цю вивчену поведінку для навчання "базової моделі", здатної до широкого набору дій і поведінки. Потім ця базова модель була доопрацьована з урахуванням специфічних можливостей середовища - складських завдань, загальних маніпуляцій з дверима тощо - і, нарешті, боти були навчені конкретним завданням, які вони повинні були виконувати.
"За останній рік ми розробили рушій даних для вирішення загальних завдань мобільних маніпуляцій, - зазначив Ерік Джанг, віцепрезидент 1X зі штучного інтелекту. - Ми переконалися, що він працює, тому зараз ми наймаємо дослідників ШІ в районі затоки Сан-Франциско, щоб масштабувати його до 10-кратного збільшення кількості роботів і телеоператорів".
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У неділю, 7 січня, Бретт Адкок з компанії Figure заявив про "момент ChatGPT" для гуманоїдних роботів. Тепер робот може спостерігати за тим, як людина виконує завдання, будувати власне розуміння того, як їх виконувати, і починати робити це повністю автономно.
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