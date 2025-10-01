Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
OpenAI запустила модель Sora 2, яка може створювати реалістичні відео та аудіо

OpenAI запустила модель Sora 2, яка може створювати реалістичні відео та аудіо

Адріана Муллаянова
1 жовтня, 2025 середа
17:08
Технології OpenAI

Sora 2 є фізично точнішою, реалістичнішою, керованішою. Вона здатна виконувати складні інструкції, що охоплюють кілька кадрів, точно зберігаючи стан світу

Зміст

Про це інформує OpenAI.

Перша версія Sora, представлена у лютому 2024 року, стала тим самим проривом для відео, яким GPT-1 був для тексту — уперше з’явилось відчуття, що генерація відео справді працює. Модель навчилася базовим "інстинктам", зокрема сталій поведінці об’єктів, лише завдяки масштабуванню обчислень.

Тепер команда перейшла до наступного етапу — Sora 2, яку самі розробники називають "моментом GPT-3.5 для відео". Вона здатна на те, що раніше вважалося практично неможливим для генеративних моделей:

"Олімпійські гімнастичні трюки, задні сальто на дошці для сновбордингу з коректною фізикою, або потрійні оберти кішки, яка тримається за штори".

Головне вдосконалення — модель припинила "обманювати" фізику, як це робили попередні системи. Якщо раніше м’яч у баскетболі міг просто телепортуватися в кільце, то тепер — "якщо гравець промахується, м’яч відскакує від щита". Тобто Sora 2 навчилася моделювати не тільки успіхи, а й невдачі — критично важлива риса для реалістичного симульованого світу.

Також модель генерує не лише відео, а й аудіо — з реалістичними фоновими шумами, мовленням і звуковими ефектами. А ще вона вміє вбудовувати реальних людей або об’єкти у згенеровані сцени: достатньо показати їй відео людини, і вона перенесе її у будь-яке середовище з точним відтворенням зовнішності та голосу.

Розробники визнають, що система ще далека від досконалості, але впевнені, що подальше масштабування моделей на відеоданих поступово наближає ШІ до справжнього розуміння реальності.

"Відеомоделі стають дуже вдосконаленими, і дуже швидко. Універсальні симулятори світу та роботизовані агенти фундаментально змінять суспільство та прискорять шлях людського прогресу. Sora 2 є значним прогресом у досягненні цієї мети. Відповідно до місії OpenAI, важливо, щоб людство отримувало користь від цих моделей у міру їх розробки. Ми вважаємо, що Sora принесе багато радості, креативності та зв'язку зі світом", - зазначає команда OpenAI.

e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
1 жовтня
18:41
Оновлено
Зеленський доручив перевірити, що могло спричинити трагічні наслідки негоди в Одесі
18:21
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ запустила БПЛА по території України: ситуація ввечері 1 жовтня
18:17
Огляд
вибори в Чехії
Роздоріжжя виборів у Чехії: чи змінить новий парламент орієнтири Праги щодо Європи та України
18:09
Оновлено
світло
Росіяни вдарили по підстанції у Славутичі: місто знеструмлено, також без електрики частина громад на Чернігівщині
18:02
Володимир Вакуленко
Слідчі завершили розслідування вбивства окупантами письменника Вакуленка та інших цивільних на Ізюмщині
18:02
Андрій Юсов
"Всі затримки відбуваються з провини держави-агресора", - Юсов про обміни полоненими з РФ
18:01
OPINION
Молдовани свою справу зробили. Тепер черга Європи
17:45
Ексклюзив
виставка "Позивний: Художник"
Війна очима воїнів: до Дня захисників і захисниць у музеї історії Києва відкрили виставку "Позивний: Художник"
17:35
сили ППО
У серпні українська ППО знищила 10215 повітряних цілей ворога
17:33
Ексклюзив
Михайло Цимбалюк
"Списків не існує": нардеп Цимбалюк про перелік діячів, яких прагне вбити РФ
17:16
ЗСУ
На фронті з початку доби відбулося 79 боїв, на Покровському напрямку найгарячіше
16:54
Російському генералу, який командував підривом Каховської ГЕС, заочно повідомили про підозру
16:44
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:39
школярі
З "Пакунку школяра" дозволили витрачати кошти на книги
16:06
Оновлено
В Одесі випала півторамісячна норма опадів, загинули 9 людей. 2 жовтня оголошено днем жалоби
16:02
OPINION
Крадії на війні стають небезпечними для життя і наших повоєнних перспектив
16:01
російський диктатор Володимир Путін
Кремль може почати переслідувати європейські активи в Росії, - NYT
15:49
"Ліплять з нього ухилянта": співзасновниця Центру протидії корупції Каленюк заявила про помсту влади за критику
15:36
Огляд
ЗАЕС
Запорізька АЕС тиждень тримається на генераторах: що може статись, якщо забракне дизелю
15:30
Ексклюзив
Чисельність населення в Україні
Це не вирок, а прогноз-попередження: демограф Гладун про те, що до 2050 року в Україні залишиться 25 млн людей
15:27
звання Герой України Парубію, Афанасьєву, Чубенку та Вакуленку
Зеленський надав звання Герой України Парубію, Афанасьєву, Чубенку та Вакуленку
14:06
Ексклюзив
Газа 14 січня 2025 року на тлі триваючої війни на території Палестини між Ізраїлем і ХАМАС
ХАМАС, найімовірніше, погодиться на план Трампа щодо Гази, - експерт-міжнародник Семиволос
14:02
OPINION
Нова доктрина Пентагону: "Зв'яжися і дізнаєшся"
13:29
Дмитро Медведєв
Медведєв відреагував на слова Трампа, який назвав його "дурником"
13:14
Ексклюзив
Тайвань нафта
Тема про рекордні закупівлі Тайванем російської нафти спрямована на зрив допомоги Тайваню Україні – експерти
13:05
Володимир Зеленський
Суми, Покровськ, Краматорськ, Куп’янськ, Староконстянтинів: Зеленський видав указ про нові міста-герої в Україні
12:43
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
"Останні кадрові рішення не вселяють надії": DeepState назвав Новопавлівський напрямок найпроблемнішою ділянкою фронту
12:28
Ексклюзив
Віктор Орбан
У Орбана зникло відчуття, що його може хтось стримувати, - експертка Шимкевич
12:09
OPINION
Як працює інформаційна війна Росії та Китаю? Через напівправду
11:50
Трамп
Трамп каже, що вважатиме "великою образою" для США, якщо він не отримає Нобелівську премію миру
11:48
У Новій Каховці після атаки дрона ліквідовано колаборанта Леонтьєва
11:38
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії високе, через негоду 48 населених пунктів без світла: стан енергосистеми 1 жовтня
11:24
ЗАЕС
Блекаут на ЗАЕС: ЄС закликав РФ повернути контроль над станцією Україні, а МАГАТЕ заявило про роботу з двома сторонами щодо ситуації
11:21
Унаслідок удару РФ по Дніпру пошкоджено склад видавництва "Смакі", дрон влучив у будівлю
11:07
Ексклюзив
Україна росія війна
Війна переходить у боротьбу на виснаження: за підтримки союзників Росія програє швидше, - майор запасу НГУ Гетьман
11:02
Збір на дрони для 50 полку НГУ
11:00
Аналітика
мобілізація, військовий квиток
Чому потрібна термінова ревізія мобілізації
10:56
З’явилася платформа Chapter Ukraine, що збирає інформацію про українські книжки в іноземних перекладах
10:55
стіна на кордоні між Південною та Північною Кореями
"Корейський варіант", "мінські угоди", "залізні гарантії": експерт Їжак про можливі сценарії закінчення війни
10:44
стіна на Польсько-Білоруському кордоні
РФ та Білорусь можуть здійснити диверсії проти критичної інфраструктури Польщі та звинуватити Україну, – ISW
Більше новин
