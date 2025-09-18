Вчені розробили новий інструмент ШІ, що прогнозуватиме виникнення понад 1 тис. хвороб
Вчені створили новий інструмент штучного інтелекту, який може передбачити ймовірність розвитку більш ніж 1 тисячі хвороб і прогнозувати стан здоров’я на десятиліття вперед
Про це пише The Guardian.
Фахівці з Європейської лабораторії молекулярної біології (EMBL), Німецького онкологічного дослідницького центру та Копенгагенського університету створили новий інструмент ШІ на основі алгоритмічних принципів, подібні до тих, що застосовуються у великих мовних моделях (LLM).
Зазначається, що модель, яка має назву Delphi-2M, була навчена і протестована на знеособлених даних про 400 000 осіб з британського біобанку та 1,9 мільйона пацієнтів із національного реєстру Данії.
Інструмент оцінює ймовірність розвитку у людини таких захворювань, як рак, діабет, хвороби серця, легеневі недуги та багато інших — і визначає можливі терміни їх появи.
Читайте також:Управління з контролю за продуктами і ліками США схвалило функцію Apple Watch для діагностики гіпертонії
Також модель аналізує ключові "медичні події" в історії пацієнта, включаючи дату встановлення діагнозів та враховує спосіб життя: надмірну вагу, шкідливі звички, вік і стать, і може прогнозувати майбутні ризики на найближчі 10 і більше років.
Виконувач обов’язків виконавчого директора EMBL Юен Бірні повідомив, що пацієнти зможуть почати користуватися цим інструментом вже впродовж кількох наступних років.
"Підозрюю, що всім порадять схуднути, а курцям — кинути курити, і це буде записано у ваших даних, тож поради не зміняться радикально. Але для деяких хвороб з’являться дуже конкретні рекомендації. Саме таке майбутнє ми хочемо створити", - додав він.
- Італія першою серед держав Європейського Союзу 18 вересня запровадила законодавче регулювання ШІ, яке охоплює питання конфіденційності, нагляду та захисту дітей, і відповідає нормам ЄС.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.01 Купівля 41.01Продаж 41.49
- EUR Купівля 48.39Продаж 49.07
- Актуальне
- Важливе