Вчені розробили новий інструмент ШІ, що прогнозуватиме виникнення понад 1 тис. хвороб

Про це пише The Guardian.

Фахівці з Європейської лабораторії молекулярної біології (EMBL), Німецького онкологічного дослідницького центру та Копенгагенського університету створили новий інструмент ШІ на основі алгоритмічних принципів, подібні до тих, що застосовуються у великих мовних моделях (LLM).

Зазначається, що модель, яка має назву Delphi-2M, була навчена і протестована на знеособлених даних про 400 000 осіб з британського біобанку та 1,9 мільйона пацієнтів із національного реєстру Данії.

Інструмент оцінює ймовірність розвитку у людини таких захворювань, як рак, діабет, хвороби серця, легеневі недуги та багато інших — і визначає можливі терміни їх появи.

Також модель аналізує ключові "медичні події" в історії пацієнта, включаючи дату встановлення діагнозів та враховує спосіб життя: надмірну вагу, шкідливі звички, вік і стать, і може прогнозувати майбутні ризики на найближчі 10 і більше років.

Виконувач обов’язків виконавчого директора EMBL Юен Бірні повідомив, що пацієнти зможуть почати користуватися цим інструментом вже впродовж кількох наступних років.

"Підозрюю, що всім порадять схуднути, а курцям — кинути курити, і це буде записано у ваших даних, тож поради не зміняться радикально. Але для деяких хвороб з’являться дуже конкретні рекомендації. Саме таке майбутнє ми хочемо створити", - додав він.