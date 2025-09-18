Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Вчені розробили новий інструмент ШІ, що прогнозуватиме виникнення понад 1 тис. хвороб

Вчені розробили новий інструмент ШІ, що прогнозуватиме виникнення понад 1 тис. хвороб

Марія Музиченко
18 вересня, 2025 четвер
19:17
Технології

Вчені створили новий інструмент штучного інтелекту, який може передбачити ймовірність розвитку більш ніж 1 тисячі хвороб і прогнозувати стан здоров’я на десятиліття вперед

Зміст

Про це пише The Guardian.

Фахівці з Європейської лабораторії молекулярної біології (EMBL), Німецького онкологічного дослідницького центру та Копенгагенського університету створили новий інструмент ШІ на основі алгоритмічних принципів, подібні до тих, що застосовуються у великих мовних моделях (LLM). 

Зазначається, що модель, яка має назву Delphi-2M, була навчена і протестована на знеособлених даних про 400 000 осіб з британського біобанку та 1,9 мільйона пацієнтів із національного реєстру Данії.

Інструмент оцінює ймовірність розвитку у людини таких захворювань, як рак, діабет, хвороби серця, легеневі недуги та багато інших — і визначає можливі терміни їх появи. 

Читайте також:Управління з контролю за продуктами і ліками США схвалило функцію Apple Watch для діагностики гіпертонії

Також модель аналізує ключові "медичні події" в історії пацієнта, включаючи дату встановлення діагнозів та враховує спосіб життя: надмірну вагу, шкідливі звички, вік і стать, і може прогнозувати майбутні ризики на найближчі 10 і більше років.

Виконувач обов’язків виконавчого директора EMBL Юен Бірні повідомив, що пацієнти зможуть почати користуватися цим інструментом вже впродовж кількох наступних років.

"Підозрюю, що всім порадять схуднути, а курцям — кинути курити, і це буде записано у ваших даних, тож поради не зміняться радикально. Але для деяких хвороб з’являться дуже конкретні рекомендації. Саме таке майбутнє ми хочемо створити", - додав він.

  • Італія першою серед держав Європейського Союзу 18 вересня запровадила законодавче регулювання ШІ, яке охоплює питання конфіденційності, нагляду та захисту дітей, і відповідає нормам ЄС.
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
18 вересня
19:29
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
Росія запустила ударні дрони по Україні, на Київщині спрацювала ППО: ситуація ввечері 18 вересня
19:06
Ексклюзив
Карта бойових дій за 6-13 вересня
"Нова така напасть": 60-та ОМБр про "дрони-ждуни" на Лиманському напрямку
18:43
Українські політв'язні
Уряд диджиталізував усі сервіси, але рідні цивільних полонених не мають "єдиного вікна", куди звернутись: правозахисники про проблеми отримання держпідтримки 
18:39
Ольга Решетилова
Які повноваження матиме військовий омбудсман за новим законом — пояснює Ольга Решетилова
18:34
Огляд
Україна школа
Тривожні кнопки, огорожа і заборона приходити з тваринами: що передбачає законопроєкт про посилення безпеки у школах
18:21
Жозе Моурінью
"Бенфіка" призначила Моурінью новим головним тренером
18:18
Україна НАТО
Україна вперше отримала частину військового обладнання, передбачене в межах ініціативи НАТО PURL, - ЗМІ
18:09
Ексклюзив
бюджет
Нардепка Сірко про бюджет на 2026 рік: де зникли $60 млрд на військових і як покрити дефіцит у $78 млрд?
17:47
Оновлено
Трамп і Путін
"Путін мене підвів", - Трамп про врегулювання війни РФ проти України
17:47
Застосунок "Дія"
Мінʼюст спростував інформацію про нібито витік даних під час тестування системи е-Нотаріат
17:42
Ексклюзив
Карта бойових дій за 30 серпня – 6 вересня
Жорін: Куп'янськ - ситуація погіршується, біля Лимана - теж не дуже добра історія
17:35
Оновлено
Динамо, УПЛ
Кубок України: результати та розклад матчів 1/16 фіналу
17:30
Ексклюзив
Президент розповів, що Росія готує ще дві наступальні кампанії: експерт пояснив, до чого готується армія окупантів протягом наступних півроку 
17:21
Аналітика
Український дрон-перехоплювач
Як Україні масштабувати виробництво дронів-перехоплювачів
17:17
Сергій Бабак
На території допускатимуть лише учасників освітнього процесу: голова комітету ВР Бабак розповів про закон щодо безпеки в школах
17:14
Ексклюзив
Роман Костенко
Не вірю, що до цього причетні проросійські сили: полковник СБУ Костенко про те, хто встановив прослушку у Садового
17:10
Російського спецслужбовця, який курував "МВС РФ" під час окупації Херсона, заочно засудили до довічного ув’язнення
16:55
Тетяна Чорновол
ЦВК визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою
16:43
PR
12 ідей вигідних покупок для мам на EVA.UA
16:42
війна з Росією
З початку доби на фронті відбулося 100 боїв, Сили оборони відбили 39 атак на Покровському напрямку
16:18
Оновлено
В Україну повернули тіла 1000 полеглих захисників, які воювали на Курському, Донецькому та Запорізькому напрямках
16:15
Естонія
Естонія з 2026 року повністю заборонить імпорт російського газу
16:06
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:53
Оновлено
прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент США Дональд Трамп
Трамп і Стармер у Британії домовилися про технологічну угоду сумою в $42 млрд
15:31
ЗСУ звільнили 160 кв км від початку Добропільської контрнаступальної операції, - Зеленський
15:06
РФ поширює фейк, де нібито український ексвійськовий говорить про використання ЗСУ людей у 2015 році як "живим щитом", - ЦПД
14:40
російська пропаганда
ГУР спростувало інформацію про нібито конфлікт з Офісом президента
14:30
штучний інтелект
Італія першою в ЄС ухвалила закон про регулювання ШІ
14:24
На фото: Бріжит Макрон
Позов про наклеп: Макрон надасть американському суду "наукові докази" того, що Бріжит — жінка
14:13
Пресреліз
Микола Княжицький
Без стратегії й прозорості додаткові мільярди на культуру — марні, – Микола Княжицький про Держбюджет-2026
14:01
Оновлено
Візит віцепремʼєра, міністра оборони Польщі Косіняк-Камиша в Київ: країни домовилися створити оперативну групу з безпілотних авіаційних систем
13:36
На Харківщині затримали агента РФ, який хотів зблизитися з воїнами ЗСУ і скоригувати по них удари
13:17
Куп’янськ-Сортувальний
Евакуація з Куп’янщини стала небезпечною: подробиці від волонтера
13:10
погода, опади, дощь
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли очікувати похолодання
12:48
Hyundai
Hyundai відкликає понад 568 тис. авто у США через проблему з ременями безпеки
12:24
Росія витратила в 2025 році близько $4,6 млн інвестицій у лояльну молодь з Африки та Азії
12:18
Оновлено
Дрони уразили підприємство "Газпром нафтохім"
Дрони уразили підприємство "Газпром нафтохім" та Волгоградський НПЗ у Росії
12:05
Австралія знизила граничну ціну на російську нафту та запровадила нові санкції проти суден "тіньового флоту" РФ
11:49
Ексклюзив
"Мама не боялась ходити у вишиванці і нести квіти до Шевченка, Росія за це поквиталась": дочка ув'язненої на 15 років активістки з Криму Оксани Сенеджук
11:27
Андрій Парубій
Рада підтримала звернення до Зеленського щодо присвоєння звання Героя України Парубію
Більше новин
