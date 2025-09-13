Управління з контролю за продуктами і ліками США схвалило функцію Apple Watch для діагностики гіпертонії
Управління з контролю за продуктами харчування та ліками США (FDA) дозволило компанії Apple додати у свої смарт-годинники функцію виявлення гіпертонії
Про це пише Reuters.
Нова опція працюватиме на моделях Apple Watch Series 9, Series 10, Series 11, а також у преміальних Ultra 2 та Ultra 3 і стане доступною користувачам до кінця вересня. Функцію планують запустити у 150 країнах, включно зі США та країнами ЄС.
Згідно з повідомленням, ця функція використовуватиме оптичний датчик серцевого ритму годинника для аналізу реакції судин на серцебиття власника.
Представники Apple пояснили, що алгоритм працюватиме у фоновому режимі, пасивно збираючи та аналізуючи дані протягом 30-денного періоду. У випадку виявлення постійних ознак гіпертонії, система автоматично попередить користувача.
- У вівторок, 9 вересня, компанія Apple представила нові моделі Apple Watch, iPhone та AirPods та анонсувала оновлення операційної системи IOS26 для всіх користувачів/
