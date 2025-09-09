Переклад розмов в реальному часі, виявлення гіпертонії, iPhone Air: які новинки представила Apple

Про це повідомляє CNBC News.

У штаб-квартирі Apple в Купертіно відбулася презентація нових моделей гаджетів. Зазначається, що запуск операційної системи IOS 26 та постачання нових пристроїв розпочнеться наступного тижня. У пресрелізах компанії повідомлялося, що IOS 26 буде доступна для всіх користувачів у понеділок.

Головною зміною в IOS 26 для більшості людей буде візуальне оновлення, яке Apple назвала "рідке скло" - статичні, непрозорі кнопки та меню в інтерфейсі замінені на прозорі й анімовані елементи, що плавно рухаються, немов вода.

Попри анонси нових моделей IPhone та AppleWatch акції компанії впали на близько 1,5% після презентації.

Нові моделі iPhone 17 та Pro Max

Повідомляється, що початкова ціна iPhone 17 становитиме $799 і вище, а моделі Pro Max коштуватимуть від $1199.

Компанія заявила, що ці моделі матимуть "найкращу систему камер, яку ми коли-небудь створювали", зокрема всі три основні камери будуть по 48 мегапікселів, а фронтальна - 18 мегапікселів з функцією Center Stage.

Окрім цього смартфони матимуть 4-кратний зум на 100 міліметрах і дальній 8-кратний зум на 200 міліметрах, тетрапризматичний телеоб’єктив із покращеною системою оптичної стабілізації зображення.

Для корпусу iPhone 17 Pro обрали алюміній, тоді як минулі дві моделі Pro мали титанові корпуси, які зараз використовуються в моделі Air.

Apple представила чіп A19 Pro з покращеними функціями для штучного інтелекту. Ці вдосконалення дозволяють новим моделям телефонів мати графічний процесор з тричі більшою обчислювальною здатністю у порівнянні з попередніми версіями. Компанія також зазначає, що продуктивність цих пристроїв співставна з MacBook Pro.

Базовий iPhone 17 тепер оснащений ProMotion (плавніше оновлення дисплея), більшим 6,3-дюймовим екраном з меншими рамками, зберігаючи розмір iPhone 16. Він вийде у п’яти кольорах і матиме більш міцне покриття Ceramic Shield 2 для кращого захисту від подряпин.

Новий iPhone Air

Apple представила новий тонкий та легкий iPhone під назвою iPhone Air. Він оснащений титановою рамою, має товщину 5,6 мм та доступний у чотирьох кольорах: білому, золотому, чорному та небесно-блакитному.

Компанія заявляє, що цей iPhone міцніший за своїх попередників і працює на чіпі A19 Pro.

Новинки Apple Watch

Базова модель Apple Watch SE 3 коштує від $249. Годинник Apple Watch Series 11 продається за тією ж ціною, що й раніше — від $399.

Компанія оновила модель Ultra, додавши покращений дисплей, супутниковий зв’язок та підтримку 5G. Ціна залишилась на рівні $799, як і в попередньої версії.

Керамічне покриття робить скло міцнішим і стійким до подряпин. У Series 11 встановлено новий 5G-модем та покращену антену, що підвищує енергоефективність і зменшує витрату батареї. Батарея працюватиме до 24 годин. Модель буде доступна у чорному, сріблястому, рожевому золоті та новому сірому кольорі.

Apple Watch у серії 11 отримали оновлення для медичного застосування — моніторинг гіпертонії. Алгоритм працює у фоновому режимі, аналізуючи дані за 30 днів, щоб виявити хронічний високий тиск. Ця технологія базується на дослідженнях за участю 100 000 людей.

Нові функції AirPods Pro 3

Нові навушники краще пристосовуються до вух користувачів, і пропонується у п’яти різних розмірах у порівнянні з попередніми моделями.

AirPods Pro 3 підтримують переклад розмов іноземними мовами в реальному часі. Вони також мають покращений просторовий звук, а час роботи від однієї зарядки збільшено до 8 годин замість 6.

Попередні замовлення стартують у вівторок за ціною $249, а продажі розпочнуться 19 вересня.