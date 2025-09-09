Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Технології Переклад розмов в реальному часі, виявлення гіпертонії, iPhone Air: які новинки представила Apple

Переклад розмов в реальному часі, виявлення гіпертонії, iPhone Air: які новинки представила Apple

Марія Музиченко
9 вересня, 2025 вiвторок
22:51
Технології

У вівторок, 9 вересня, компанія Apple представила нові моделі Apple Watch, iPhone та AirPods та анонсувала оновлення операційної системи IOS26 для всіх користувачів

Зміст

Про це повідомляє CNBC News.

У штаб-квартирі Apple в Купертіно відбулася презентація нових моделей гаджетів. Зазначається, що запуск операційної системи IOS 26 та  постачання нових пристроїв розпочнеться наступного тижня. У пресрелізах компанії повідомлялося, що IOS 26 буде доступна для всіх користувачів у понеділок.

Головною зміною в IOS 26 для більшості людей буде візуальне оновлення, яке Apple назвала "рідке скло" - статичні, непрозорі кнопки та меню в інтерфейсі замінені на прозорі й анімовані елементи, що плавно рухаються, немов вода.

Попри анонси нових моделей IPhone та AppleWatch акції компанії впали на близько 1,5% після презентації.

Нові моделі iPhone 17 та Pro Max

Повідомляється, що початкова ціна iPhone 17 становитиме $799 і вище, а моделі Pro Max коштуватимуть від $1199.

Компанія заявила, що ці моделі матимуть "найкращу систему камер, яку ми коли-небудь створювали", зокрема всі три основні камери будуть по 48 мегапікселів, а фронтальна - 18 мегапікселів з функцією Center Stage.

Окрім цього смартфони матимуть 4-кратний зум на 100 міліметрах і дальній 8-кратний зум на 200 міліметрах, тетрапризматичний телеоб’єктив із покращеною системою оптичної стабілізації зображення.

Для корпусу iPhone 17 Pro обрали алюміній, тоді як минулі дві моделі Pro мали титанові корпуси, які зараз використовуються в моделі Air.

Apple представила чіп A19 Pro з покращеними функціями для штучного інтелекту. Ці вдосконалення дозволяють новим моделям телефонів мати графічний процесор з тричі більшою обчислювальною здатністю у порівнянні з попередніми версіями. Компанія також зазначає, що продуктивність цих пристроїв співставна з MacBook Pro.

Базовий iPhone 17 тепер оснащений ProMotion (плавніше оновлення дисплея), більшим 6,3-дюймовим екраном з меншими рамками, зберігаючи розмір iPhone 16. Він вийде у п’яти кольорах і матиме більш міцне покриття Ceramic Shield 2 для кращого захисту від подряпин.

Новий iPhone Air

Apple представила новий тонкий та легкий iPhone під назвою iPhone Air. Він оснащений титановою рамою, має товщину 5,6 мм та доступний у чотирьох кольорах: білому, золотому, чорному та небесно-блакитному. 

Компанія заявляє, що цей iPhone міцніший за своїх попередників і працює на чіпі A19 Pro.

Новинки Apple Watch

Базова модель Apple Watch SE 3 коштує від $249. Годинник Apple Watch Series 11 продається за тією ж ціною, що й раніше — від $399.

Компанія оновила модель Ultra, додавши покращений дисплей, супутниковий зв’язок та підтримку 5G. Ціна залишилась на рівні $799, як і в попередньої версії.

Керамічне покриття робить скло міцнішим і стійким до подряпин. У Series 11 встановлено новий 5G-модем та покращену антену, що підвищує енергоефективність і зменшує витрату батареї. Батарея працюватиме до 24 годин. Модель буде доступна у чорному, сріблястому, рожевому золоті та новому сірому кольорі.

Apple Watch у серії 11 отримали оновлення для медичного застосування — моніторинг гіпертонії. Алгоритм працює у фоновому режимі, аналізуючи дані за 30 днів, щоб виявити хронічний високий тиск. Ця технологія базується на дослідженнях за участю 100 000 людей.

Нові функції AirPods Pro 3

Нові навушники краще пристосовуються до вух користувачів, і пропонується у п’яти різних розмірах у порівнянні з попередніми моделями.

AirPods Pro 3 підтримують переклад розмов іноземними мовами в реальному часі. Вони також мають покращений просторовий звук, а час роботи від однієї зарядки збільшено до 8 годин замість 6. 

Попередні замовлення стартують у вівторок за ціною $249, а продажі розпочнуться 19 вересня.

  • 7 серпня стало відомо, що Apple має намір вкласти додаткові $100 млрд у розвиток виробничих потужностей у США через тиск з боку президента США Дональда Трампа.
Теги:
Новини
Суспільство
Світ
штучний інтелект
Читайте також:
Автор Дар'я Тарасова
8 вересня, 2025 понедiлок
Цілила саме в урядовий квартал: у будівлю Кабміну влетів не "шахед", а балістична ракета "Іскандер"
Автор Дар'я Куркіна
8 вересня, 2025 понедiлок
В Одесі затримали ексморяка, який на пенсії виготовляв саморобні вибухові пристрої для підривів у місті
Володимир Путін
Автор Ксенія Золотова
9 вересня, 2025 вiвторок
The Times: Після зустрічі з Сі Цзіньпіном Путін, імовірно, розпочав новий етап війни проти України
Київ
+19.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.91
    Купівля 40.91
    Продаж 41.42
  • EUR
    Купівля 48.02
    Продаж 48.73
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
9 вересня
23:07
БПЛА
Росія запустила ударні дрони по Україні ввечері 9 вересня: напрямки руху
22:33
Ексклюзив
Володимир Путін, Сі Цзіньпін та Кім Чен Ин (зліва - направо)
Путін отримав люфт у 5-6 місяців і вважає, що ЗСУ не зможуть втримати лінію фронту, - політолог Денисенко
21:08
Анонс
збірна України з футболу
ЧС-2026: результати та розклад відбіркових матчів 9 вересня
20:56
Оновлено
Збірна України
Україна втратила перемогу над Азербайджаном у відборі на ЧС-2026
20:53
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
На Покровському напрямку в армії РФ діють "групи вилову" дезертирів: "Атеш" розповів деталі
20:41
Ексклюзив
Трамп на даху
Врешті-решт адміністрації Трампа доведеться змінити свою позицію щодо Росії, - Княжицький
20:24
Хрещатик
У Київ 10 вересня прибудуть іноземні делегації, у центрі перекриють дорожній рух
20:22
Валерій Залужний
Аплодуватимуть не лише у Королівському оперному театрі, а й у Кремлі, - Залужний про виступ росіянки Нетребко у Лондоні
20:00
OPINION
Що робити з "льотчиками на мотоциклах"
19:59
Польща
Польща арештувала білоруського шпигуна й вислала дипломата за "підтримку агресивних дій" Мінська
19:37
повістка
В Україні запровадили чіткий механізм, який дозволяє робити масові розсилки повісток через пошту, - Федієнко
19:31
Ексклюзив
обстріл, ППО
Система надзвичайно ефективна: Defense Express про антидронові комплекси Skyranger та Skynex від Rheinmetall
19:30
Метт Вітакер
Україна готова заморозити лінію фронту в разі отримання гарантій безпеки, - посол США при НАТО Вітакер
18:39
окупанти, оркі, російські солдати
В Україні на 15 років засудили 8 зрадників, які воювали проти ЗСУ на Донеччині
18:30
Оновлено
Росіяни вдарили авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині під час видачі пенсій: більше 20 людей загинули
18:20
Огляд
БПЛА, шахед, дрон
Російські дрони над Польщею, Румунією, країнами Балтії: чому НАТО боїться 5-ї статті. Пояснюємо
18:04
Оновлено
на фото Денис Шмигаль
Засідання "Рамштайн" у Лондоні: Україна, Велика Британія і Німеччина скоординували порядок денний
18:02
OPINION
Після війни в Україні буде не мир, а не-війна
17:59
Ексклюзив
Національний кешбек
Кешбек не спрацьовує на підняття попиту товарів українського виробництва, - Южаніна
17:57
Кароль Навроцький
"Ми не довіряємо Путіну": Навроцький заявив, що РФ може вторгнутися в інші країни
17:54
фейк
ЦПД спростував російський фейк про "нелюдську підготовку мобілізованих" на Чернігівщині
17:49
Кордон Литви
У Литві поблизу кордону з Білоруссю знайшли тіло людини
17:40
Ексклюзив
Яніс Терещенко
"Я не герой": історія Яніса Терещенка, українського військового, який врятував людину у Венеції
17:39
За добу на фронті відбулося 69 боєзіткнень, найбільше — на Покровському напрямку
17:37
Ексклюзив
З Хмельницького військовим передали 120 FPV-дронів власної збірки
Експерт Храпчинський запропонував, як подолати проблему бракованих FPV-дронів
17:35
OPINION
Росії дуже хочеться відкрити другий фронт у Європі
17:26
У Києві таксист збив на пішохідному переході 89-річну жінку у її день народження
17:25
Оновлено
вибухи у Досі
Ізраїль атакував чиновників ХАМАС, які перебували у Катарі
17:12
Оновлено
судове засідання щодо обрання запобіжного заходу для Владислави Молчанової
Обрання запобіжного заходу для співзасновниці Stolitsa Group Молчанової: суд зробив перерву до завтра
17:10
Дональд Трамп
"Найприбутковіший рік": статки Трампа у 2025 зросли до $7,3 млрд
17:01
Ексклюзив
У кількох регіонах Росії проблеми з наявністю пального на АЗС: які причини та чи мовиться про кризу
16:43
Огляд
протести в Непалі
Революція через ТікТок та Інстаграм: криваві заворушення в Непалі та що стало їх причиною. Пояснюємо
16:38
Борис Джонсон та Турель "Шабля"
Борис Джонсон закликав дозволити Україні бити по військових базах у РФ
16:09
Президентка Молдови Мая Санду
Молдова не переживе погрози Путіна, якщо не вступить у ЄС, - Санду
16:02
OPINION
Неспокійний Кавказ
15:53
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:35
Дональд Туск
Польща закриє кордони з Білоруссю через початок військових навчань "Захід-2025", - Туск
15:30
Питання вступу України до ЄС: доповідач Європарламенту Ґалер закликав припинити переслідування опозиції
15:07
Володимир Зеленський
Путін казав американцям, що захопить весь Донбас за 3-4 місяці, - Зеленський
14:40
ГУР оприлюднило понад 100 іноземних компонентів, виявлених у російських БПЛА та ракетах
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV