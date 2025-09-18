Італія першою в ЄС ухвалила закон про регулювання ШІ
Італія стала першою державою в Європейському Союзі, яка прийняла закон про регулювання штучного інтелекту стосовно конфіденційності, нагляду, доступу для дітей, що узгоджено із законом ЄС про ШІ
Про це пише Reuters.
В італійському парламенті заявили, що відповідне законодавство "повертає інновації в периметр суспільних інтересів, спрямовуючи ШІ до розвитку, прав і повного захисту громадян".
Документ передбачає постанови, які стосуються охорони здоровʼя, держуправління, правосуддя, освіти, спорту, вимагаючи простежуваності та людського контролю за рішеннями ШІ.
Також закон обмежує доступ до штучного інтелекту дітям, молодшим 14 років, за згодою батьків.
Водночас уряд призначив Агентство цифрової Італії та Нацагентство з кібербезпеки органами з питань розвитку ШІ, а наглядові органи, разом із банком Італії та регулятором ринку Consob, зберігають свої повноваження.
- Раніше в Албанії вперше в світі створили міністра за допомогою штучного інтелекту: він відповідатиме за державні закупівлі й не має піддаватися хабарям.
