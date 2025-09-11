В Албанії вперше в світі представили міністра, створеного ШІ: він відповідатиме за держзакупівлі
В Албанії вперше в світі створили міністра за допомогою штучного інтелекту: він відповідатиме за державні закупівлі й не має піддаватися хабарям
Про це пише Reuters.
Створену ШІ міністерку назвали Діеллою, що в перекладі з албанської означає "сонце". Віртуальна урядовиця відповідатиме за тендери.
"Діелла – перший член кабінету міністрів, який фізично не присутній, але практично створений штучним інтелектом. Вона допоможе зробити Албанію країною, де публічні тендери на 100% вільні від корупції", – заявив премʼєр-міністр Еді Рама.
Водночас наразі кабмін Албанії не розкрив подробиць, яким може бути людський нагляд за діяльністю ШІ-міністерки.
Інформаційне агентство зауважує, що Діеллу запустили на початку 2025 року у вигляді віртуального помічника з отримання держдокументів на платформі e-Albania. Вона має аватар та одягнена в традиційний албанський одяг.
- У серпні повідомлялось, що Албанія інтегрує штучний інтелект у роботу державних інституцій для викорінення корупції, аби прискорити свій вступ до Європейського Союзу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.06 Купівля 41.06Продаж 41.53
- EUR Купівля 48.03Продаж 48.7
- Актуальне
- Важливе