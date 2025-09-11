В Албанії вперше в світі представили міністра, створеного ШІ: він відповідатиме за держзакупівлі

Про це пише Reuters.

Створену ШІ міністерку назвали Діеллою, що в перекладі з албанської означає "сонце". Віртуальна урядовиця відповідатиме за тендери.

"Діелла – перший член кабінету міністрів, який фізично не присутній, але практично створений штучним інтелектом. Вона допоможе зробити Албанію країною, де публічні тендери на 100% вільні від корупції", – заявив премʼєр-міністр Еді Рама.

Водночас наразі кабмін Албанії не розкрив подробиць, яким може бути людський нагляд за діяльністю ШІ-міністерки.

Інформаційне агентство зауважує, що Діеллу запустили на початку 2025 року у вигляді віртуального помічника з отримання держдокументів на платформі e-Albania. Вона має аватар та одягнена в традиційний албанський одяг.