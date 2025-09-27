Мінцифра та ElevenLabs впроваджують голосову підтримку в державних сервісах України

Про це він оголосив на ІТ Арена.

Мінцифра, за його словами, розпочала співпрацю з ElevenLabs — світовим лідером у сфері голосових технологій штучного інтелекту. Уже запущено перший продукт — digital twin. Партнерство дозволить інтегрувати голосову підтримку у державні цифрові сервіси, зробивши їх доступними для кожного українця.

Серед планів Мінцифри:

Впровадження голосового AI на порталі та в застосунку "Дія", щоб українці могли озвучувати запити та отримувати послуги голосом.

Інтеграція інновацій у державні освітні застосунки та платформи.

Додавання голосового функціоналу у внутрішні інструменти Мінцифри, зокрема АІ-асистенти для онбордингу.

"Майбутнє за агентивними державами. Україна вже рухається до формату, де взаємодія з державою зводиться до одного запиту чи навіть голосового повідомлення", — підкреслив Федоров.

ElevenLabs - це світова компанія, яка спеціалізується на штучному інтелекті для голосових технологій. Вона відома передусім своїми просунутими системами синтезу мови, що дозволяють створювати дуже природні голоси на основі тексту, а також відтворювати голоси реальних людей або створювати нові унікальні голоси.

17 червня 2025 року Україна розпочала розробку власної LLM (великої мовної моделі), яка навчатиметься на масиві українських даних.



