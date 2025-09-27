Мінцифра та ElevenLabs впроваджують голосову підтримку в державних сервісах України
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив, що Мінцифра розпочинає співпрацю з компанією ElevenLabs для впровадження голосової підтримки на базі штучного інтелекту у державні послуги України
Про це він оголосив на ІТ Арена.
Мінцифра, за його словами, розпочала співпрацю з ElevenLabs — світовим лідером у сфері голосових технологій штучного інтелекту. Уже запущено перший продукт — digital twin. Партнерство дозволить інтегрувати голосову підтримку у державні цифрові сервіси, зробивши їх доступними для кожного українця.
Серед планів Мінцифри:
- Впровадження голосового AI на порталі та в застосунку "Дія", щоб українці могли озвучувати запити та отримувати послуги голосом.
- Інтеграція інновацій у державні освітні застосунки та платформи.
- Додавання голосового функціоналу у внутрішні інструменти Мінцифри, зокрема АІ-асистенти для онбордингу.
"Майбутнє за агентивними державами. Україна вже рухається до формату, де взаємодія з державою зводиться до одного запиту чи навіть голосового повідомлення", — підкреслив Федоров.
ElevenLabs - це світова компанія, яка спеціалізується на штучному інтелекті для голосових технологій. Вона відома передусім своїми просунутими системами синтезу мови, що дозволяють створювати дуже природні голоси на основі тексту, а також відтворювати голоси реальних людей або створювати нові унікальні голоси.
17 червня 2025 року Україна розпочала розробку власної LLM (великої мовної моделі), яка навчатиметься на масиві українських даних.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.21 Купівля 41.21Продаж 41.68
- EUR Купівля 48.22Продаж 48.91
- Актуальне
- Важливе