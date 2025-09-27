Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Мінцифра та ElevenLabs впроваджують голосову підтримку в державних сервісах України

Мінцифра та ElevenLabs впроваджують голосову підтримку в державних сервісах України

Адріана Муллаянова
27 вересня, 2025 субота
21:51
Технології

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив, що Мінцифра розпочинає співпрацю з компанією ElevenLabs для впровадження голосової підтримки на базі штучного інтелекту у державні послуги України

Зміст

Про це він оголосив на ІТ Арена.

Мінцифра, за його словами, розпочала співпрацю з ElevenLabs — світовим лідером у сфері голосових технологій штучного інтелекту. Уже запущено перший продукт — digital twin. Партнерство дозволить інтегрувати голосову підтримку у державні цифрові сервіси, зробивши їх доступними для кожного українця.

Серед планів Мінцифри:

  • Впровадження голосового AI на порталі та в застосунку "Дія", щоб українці могли озвучувати запити та отримувати послуги голосом.
  • Інтеграція інновацій у державні освітні застосунки та платформи.
  • Додавання голосового функціоналу у внутрішні інструменти Мінцифри, зокрема АІ-асистенти для онбордингу.

"Майбутнє за агентивними державами. Україна вже рухається до формату, де взаємодія з державою зводиться до одного запиту чи навіть голосового повідомлення", — підкреслив Федоров.

ElevenLabs - це світова компанія, яка спеціалізується на штучному інтелекті для голосових технологій. Вона відома передусім своїми просунутими системами синтезу мови, що дозволяють створювати дуже природні голоси на основі тексту, а також відтворювати голоси реальних людей або створювати нові унікальні голоси.


 

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
штучний інтелект
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
27 вересня
23:17
Оновлено
шахед
РФ запустила по Україні ударні безпілотники ввечері 27 вересня: рух дронів
23:05
росія агресор
Росія програла боротьбу за місце в Раді авіаційного управління ООН, - Рolitico
22:43
Ціни на пальне, АЗС
Окупаційна влада Севастополя заборонила заправкам відпускати бензин у каністри: причина
22:33
Ексклюзив
Віталій Портников
Портников назвав варіанти розвитку подій після виборів в Молдові
22:12
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 145 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку
22:00
Ексклюзив
Дмитро Хилюк
Після полону здивувало те, що Київ бомблять донині, - журналіст Хилюк
21:43
Володимир Зеленський
Керівництво Росії завжди змінювалося через голодні бунти, - Зеленський
21:03
Енергетика, споживання електроенергії
Через ворожі атаки 54 тисячі абонентів на Чернігівщині лишилися без електроенергії
20:43
МЗС
"Для незрячих угорських чиновників". МЗС України оприлюднило маршрут вторгнення БПЛА з Угорщини на 40 км вглиб Закарпаття
20:39
Володимир Зеленський
"Сьогодні вони тихі, бо бояться нас": Зеленський попередив Придністров'я напередодні виборів до парламенту Молдови
20:30
Ексклюзив
Дмитро Хилюк
Тішив себе сподіваннями, що російської церкви в нас уже немає, - звільнений з полону журналіст Хилюк
20:13
Ізраель Палестина
ЦАХАЛ контролює більшу частину міста Газа, звідти вибралося 800 тисяч жителів, - Jerusalem Post
20:00
OPINION
Хвилина мовчання — це не реформа. Це спільний біль і спільна пам'ять
19:58
Оновлено
Микола Шапаренко (праворуч), "Карпати" - "Динамо"
"Динамо" зіграло в бойову нічию з "Карпатами": результати та розклад матчів 7-го туру УПЛ
19:40
Дональд Трамп
Трамп скеровує війська до Портленда: яка причина
19:29
Ексклюзив
видобуток нафти, нафта
Найголовнішою санкцією щодо нафти з РФ є ціна на ринку, - експерт з енергетики Харченко
19:16
Сашко Лірник у лікарні (вересень 2025 року)
Казкаря Сашка Лірника ушпиталили з інсультом: як допомогти
19:00
Ексклюзив
Журналіст Дмитро Хилюк повернуся до України після трьох з половиною років полону
Зламати українця - їхнє найперше завдання, - звільнений з полону журналіст Хилюк
18:45
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трампу не важливо, яка зброя. Головне, щоб продавали за відповідну ціну, - американський політолог Мотиль про допомогу Україні
18:42
На фото: Принц Вільямс, Кейт Міддлтон з дітьми Джорджем, Шарлоттою та Луї
Принц Уельський Вільям розповів, що 2024 рік був у його житті "найважчим"
18:29
Ексклюзив
москва в руїнах
"Попри підтримку Китаю й Індії, Росія може відчути серйозний тиск": історик Еш назвав умови
18:15
Володимир Зеленський
Зеленський: у відповідь на блекаут Києва буде блекаут Москви
18:11
Інтерв’ю
Дмитро Хилюк
Журналіст Дмитро Хилюк про 3,5 роки в російському полоні: "Вони хочуть витравити з людини все людське"
18:06
OPINION
Що флот США робить біля берегів Венесуели
17:42
Башар Асад
Сирійський суд видав ордер на арешт Асада через події 2011 року в Дараа
16:45
Володимир Зеленський на День Державного прапора (23.08.2025)
Зеленський: на Польщу летіло 92 дрони, 73 з них ми збили
16:35
Іван Вербицький на КиївПрайді
У Мінкульті з'явився новий заступник міністра: хто він і чим займатиметься
16:20
Ексклюзив
Вадим Пристайко
Чекати, що Росія розвалиться раніше від нас, не є перспективним, - Пристайко
16:14
Ексклюзив
крилата ракета "Фламінго"
"Деякі люди просто вирішили заробити на технологіях і війні": офіцер ЗСУ Касьянов пояснив, чому в Україні відсутня масовість виробництва ракет та далекобійних дронів
16:01
OPINION
Мир у Газі: що пропонує Трамп
15:14
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен
Дрони над Данією: безпілотники помічені на військових об’єктах
15:03
Річка Ганг у місті Харідвар (Індія)
Ганг стрімко міліє: залежними від річки є сотні мільйонів людей
14:13
Ексклюзив
медикиня 3 армійського корпусу Софія Янчевська
"Дуже хочеться побачити Україну колись без війни": медикиня 3 АК Софія Янчевська
14:12
Огляд
Подорожі
Куди найкраще поїхати в світі та Україні: гайд до Всесвітнього дня туризму
14:09
Новини компаній
Компанія blago презентувала інновації у будівництві на форумі у Львові: нові можливості для різних груп українців
14:05
У ЗСУ розповіли, чим співак Козловський займався у війську
14:00
OPINION
Що слід розуміти під повідомленнями про "перехоплення" російських літаків
13:33
Ексклюзив
гроші, бюджет
Україна може перекрити дефіцит бюджету на 2026 рік тільки шляхом допомоги партнерів, - Непран
13:21
Китайські безпілотники допомагають Росії воювати з Україною
Над гідроелектростанцією у Фінляндії помітили підозрілий дрон
13:05
Президент федерації самбо Кривого Рогу Євген Понирко
У Кривому Розі розстріляли з автомату президента місцевої федерації самбо, неодноразово судимого Євгена Понирка
Більше новин
