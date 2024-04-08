Південна Корея вивела на орбіту другий військовий супутник-розвідник для спостереження за КНДР
У понеділок, 8 квітня, Південна Корея успішно запустила у космос свій другий вітчизняний супутник-розвідник на ракеті Falcon 9 від SpaceX з Космічного центру імені Кеннеді в американському штаті Флорида
Про це повідомляє Korea Times.
За інформацією міністерства оборони Південної Кореї, цей супутник став другим, запущеним в рамках плану Південної Кореї до 2025 року, згідно з яким вона планує придбати п'ять супутників-шпигунів для кращого спостереження за КНДР.
За оцінками аналітиків, при спільній роботі п'ять супутників забезпечать регулярне покриття з інтервалом близько двох годин.
Як стверджують у відомстві, з Космічного центру імені Джона Кеннеді ракета-носій Falcon 9 стартувала о 8:17 ранку за Сеульським часом і через 45 хвилин після запуску вивела розвідувальний супутник на орбіту.
Він вийшов на зв'язок із закордонною наземною станцією о 10:57 ранку.
Супутник оснащений радіолокаційними датчиками з синтезованою апертурою (SAR), здатними збирати дані за допомогою мікрохвиль, незалежно від погодних умов. Інші три супутники також будуть оснащені сенсорами SAR.
"З першим запуском супутника SAR наші військові посилили можливості незалежного спостереження і розвідки. Ми продовжимо підготовку до майбутніх запусків супутників", - заявили в міністерстві.
- 28 березня повідомлялось, що високопоставлені офіцери Південної Кореї, Сполучених Штатів та Японії обговорили тристоронні зусилля щодо співпраці у сфері безпеки для протидії військовим загрозам КНДР.
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