Південна Корея, США та Японія обговорили співпрацю для протидії військовим загрозам КНДР
Високопоставлені офіцери Південної Кореї, Сполучених Штатів та Японії обговорити тристоронні зусилля щодо співпраці у сфері безпеки для протидії військовим загрозам КНДР
Про це пише Yonhap.
Зазначається, що переговори відбулися між головою Об’єднаного комітету начальників штабів (JCS) адміралом Кім Мен Су та його американськими та японськими колегами, генералом Чарльзом К. Брауном-молодшим та генералом Йосіхіде Йосідою.
"Три сторони погодилися, що провокаційні дії КНДР, включаючи ядерні та ракетні розробки, відображають важливість збільшення глибини, масштабу та обсягу тристороннього співробітництва", - йдеться у звіті.
Країни відзначили зусилля щодо зміцнення співробітництва в галузі безпеки, такі як запуск системи обміну даними про попередження про ракети КНДР у режимі реального часу та розробка багаторічного плану тристоронніх військових навчань у грудні минулого року.
- Директор служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін провів триденний візит до Північної Кореї, де обговорив шляхи посилення співпраці диктатур "у відповідь на постійні шпигунські дії та змови з боку ворожих сил".
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