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Головна Технології Південна Корея збільшила виробництво напівпровідників на рекордні 65,3%

Південна Корея збільшила виробництво напівпровідників на рекордні 65,3%

30 березня, 2024 субота
04:42
Технології Південна Корея

Виробництво напівпровідників у Південній Кореї у лютому зросло на рекордні 65,3%, а запаси скоротилися на 16,2%, що свідчить про високий попит на цю продукцію

Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначається, це найбільше зростання з кінця 2009 року. І ймовірно, воно тривало – у перші 20 днів місяця експорт чипів зріс на 46,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Обсяги постачання напівпровідників у Кореї за рік зросли на 59%, а запаси напівпровідників скоротилися на 16,2%, що свідчить про високий попит на цю продукцію.

Напівпровідники становлять найбільшу частку експорту Південної Кореї, тож внутрішнє економічне зростання, на думку експертів, триватиме.

  • На початку березня хакери КНДР зламали дві південнокорейські компанії з виготовлення напівпровідникового обладнання з метою викрадення інформації для внутрішньої програми з виробництва мікросхем.
Теги:
Південна Корея
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