Південна Корея збільшила виробництво напівпровідників на рекордні 65,3%

Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначається, це найбільше зростання з кінця 2009 року. І ймовірно, воно тривало – у перші 20 днів місяця експорт чипів зріс на 46,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Обсяги постачання напівпровідників у Кореї за рік зросли на 59%, а запаси напівпровідників скоротилися на 16,2%, що свідчить про високий попит на цю продукцію.

Напівпровідники становлять найбільшу частку експорту Південної Кореї, тож внутрішнє економічне зростання, на думку експертів, триватиме.