Південна Корея збільшила виробництво напівпровідників на рекордні 65,3%
Виробництво напівпровідників у Південній Кореї у лютому зросло на рекордні 65,3%, а запаси скоротилися на 16,2%, що свідчить про високий попит на цю продукцію
Про це повідомляє Bloomberg.
Як зазначається, це найбільше зростання з кінця 2009 року. І ймовірно, воно тривало – у перші 20 днів місяця експорт чипів зріс на 46,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Обсяги постачання напівпровідників у Кореї за рік зросли на 59%, а запаси напівпровідників скоротилися на 16,2%, що свідчить про високий попит на цю продукцію.
Напівпровідники становлять найбільшу частку експорту Південної Кореї, тож внутрішнє економічне зростання, на думку експертів, триватиме.
- На початку березня хакери КНДР зламали дві південнокорейські компанії з виготовлення напівпровідникового обладнання з метою викрадення інформації для внутрішньої програми з виробництва мікросхем.
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