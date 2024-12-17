Подати скаргу на відсутність мобільного зв'язку можна буде через Дію

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Затверджено Порядок подання засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг інформаційного повідомлення про відсутність можливості отримання електронних комунікаційних послуг абонентами мобільного зв’язку", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що порядок визначає механізм подання скарги щодо відсутності зв'язку, зокрема, через вебпортал та застосунок "Дія". Це зробили задля здійснення моніторингу якості та доступності електронних комунікаційних послуг, формування пропозицій щодо внесення змін до законодавства, необхідних для розвитку у сфері електронних комунікацій.