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Головна Технології Подати скаргу на відсутність мобільного зв'язку можна буде через Дію

Подати скаргу на відсутність мобільного зв'язку можна буде через Дію

Ольга Бабишена
17 грудня, 2024 вiвторок
13:12
Технології Мобільний зв'язок

Кабінет міністрів України у вівторок, 17 грудня, затвердив порядок подання інформаційного повідомлення щодо відсутності мобільного зв'язку через застосунок та портал "Дія"

Зміст

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Затверджено Порядок подання засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг інформаційного повідомлення про відсутність можливості отримання електронних комунікаційних послуг абонентами мобільного зв’язку", - йдеться у повідомленні. 

Вказано, що порядок визначає механізм подання скарги щодо відсутності зв'язку, зокрема, через вебпортал та застосунок "Дія". Це зробили задля здійснення моніторингу якості та доступності електронних комунікаційних послуг, формування пропозицій щодо внесення змін до законодавства, необхідних для розвитку у сфері електронних комунікацій. 

  • 17 липня Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій оновив для мобільних операторів вимоги роботи їхніх базових станцій в умовах воєнного стану: тепер вони повинні забезпечити доступ до мобільного зв’язку протягом 10 годин при відключеннях світла замість чотирьох. 
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Дія
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