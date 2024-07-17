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В Україні мобільних операторів зобов'язали забезпечити 10 годин роботи мережі без електроенергії

17 липня, 2024 середа
14:18
Суспільство Мобільний зв'язок

Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій оновив для мобільних операторів вимоги роботи їхніх базових станцій в умовах воєнного стану: тепер вони повинні забезпечити доступ до мобільного зв’язку протягом 10 годин при відключеннях світла замість чотирьох

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Про це йдеться в розпорядженні НЦУ від 15 липня 2024 року.

У документі зазначено, що відтепер мобільні оператори мають забезпечити користувачам доступ до мобільного зв’язку під час відсутності електроенергії протягом 10 годин, а не 4, як не було раніше.

Відповідно до розпорядження, мінімум 60% базових станцій до 1 жовтня 2024 року мають бути забезпечені автономним резервним живленням для відповідності оновленій нормі. Водночас до 1 листопада їхня кількість має становити 70%, до 1 грудня - 80%, коли до кінця січня 2025 року - не менше 100%.

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Норма також наголошує, що до 1 грудня 2024 року в кожному регіоні щонайменше 25% базових станцій мають бути підключені до генераторів із запасом пально-мастильних матеріалів або ж обладнані змінним блоком акумуляторних батарей на перші 72 години.

Також у документах йдеться, з 1 вересня цього року 100% вузлів спеціальних служб, до яких підключені комунікаційні центри (станції) оперативно-диспетчерських служб, які здійснюють екстрені комунікації за номерами 101, 102, 103, 104 та 112, мають підключити до стаціонарних чи пересувних електрогенераторів із запасом пального або обладнані акумуляторами для роботи протягом перших 72 годин.

Аналогічні вимоги висуваються до всіх об'єктів фізичної інфраструктури електронних комунікаційних мереж, які здійснюють функції міжнародних центрів комутації, міжміських телефонних станцій, транзитних станцій, а також національних точок обміну інтернет-трафіком.

Ситуація в енергосистемі: що відомо

Російська окупаційна армія 22 березня атакувала найбільшу ГЕС в Україні - Дніпрогес. Унаслідок обстрілу загинула людина. Також у річку потрапили нафтопродукти.

25 березня в Укргідроенерго заявили, що для відновлення Дніпрогесу знадобляться роки.

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко закликав українців економити електроенергію у вечірні години протягом усього 2024 року.

11 квітня ПАТ "Центренерго" заявило, що втратило 100% генерації. 22 березня 2024 року окупанти повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині. Унаслідок масованої атаки РФ було повністю знищено Трипільську ТЕС у Київській області.

14 квітня заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявила, що за два тижні атак Росія знищила результати річних зусиль з ремонту енергооб'єктів України.

16 квітня очільник Міненерго Галущенко казав, що Україна втратила 7 ГВт енергогенерації. Уже 5 травня він заявив, що Україна втратила понад 8 ГВт генерації.

Віцеканцлер і міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек 18 квітня в Києві сказав, що Україні потрібно більше сонячних електростанцій. "Знищити 10 тис. сонячних електростанцій дуже важко. Одна електростанція є мішенню, десять тисяч сонячних - дуже важко атакувати... Тож якщо ви поквапитеся, за три чи чотири місяці ви зможете зробити багато речей. І я гадаю, що особливо влітку сонячна енергія також може допомогти Україні", - сказав він.

5 травня росіяни обстріляли Слов'янську ТЕС. Туди прилетіло 5 ракет.

8 травня ДТЕК повідомив про обстріл трьох ТЕС.

24 червня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що Україна має невідкладно розпочати будівництво об'єктів розподіленої генерації. Це потрібно для того, аби успішно пройти наступний опалювальний сезон. "Ми мусимо розгортати нові генеруючі потужності, щоб переконатися, що, якщо росіяни знову здійснять ці атаки, вони не зможуть сконцентруватися на 10 чи 15 великих електростанціях, а матимуть справу з величезною кількістю малих. І тут ми підходимо до питання децентралізації генерації. І робити це треба не після перемоги, не після війни, а просто зараз", - сказав Кудрицький.

28 червня стало відомо, що внаслідок ворожих атак ДТЕК втратив 90% потужностей. На відновлення потрібно близько 350 млн доларів.

1 липня в Держенергонагляді заявили, що в Україні внаслідок масованих ракетно-дронових атак РФ пошкоджено близько 9 ГВт потужностей. Частину планують відновити до зими.

9 липня очільник уряду Денис Шмигаль заявив, що після 20 липня можна розраховувати на покращення ситуації в енергетиці. Цьому сприятиме завершення ремонтних робіт на деяких об'єктах генерації.

Теги:
Україна
Енергія
блекаут
Енергетика
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