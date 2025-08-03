Полк К-2 створює перший у світі батальйон наземних роботів: як долучитися та допомогти

Відповідна інформація з'явилася у неділю, 3 серпня 2025 року, на офіційних представництвах полку в ТГ та Ютубі.

"Тепер батальйон роботів — це не фантастика із фільмів Майкла Бея, це реальність, яку ми творимо тут і зараз", - йдеться у повідомленні від К-2.

Як наголосив Верес, новоствореному підрозділу необхідно "доставляти вантажі на позиції своєчасно і, найголовніше, щоб безпечно проводили евакуацію (поранених бійців - ред.)".

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"Тому ми оголошуємо набір в цей підрозділ і нам потрібні серйозні глобальні рішення із кастомізації", - зазначив підполковник.

Ті, хто бажає долучитися, можуть заповнити анкету оператора НРК на полковому сайті К-2. Верес обіцяє, що там невдовзі будуть й інші анкети з нового батальйону.

Для бажаючих підтримати ініціативу фінансово є посилання на збір.