Понад 29 тис. терміналів передала Польща: Федоров заявив, що Варшава продовжує фінансувати Starlink в Україні

Понад 29 тис. терміналів передала Польща: Федоров заявив, що Варшава продовжує фінансувати Starlink в Україні

Дар'я Куркіна
29 вересня, 2025 понедiлок
22:50
Технології

Польський президент Кароль Навроцький підписав закон, за яким Варшава продовжить фінансування терміналів Starlink для України

Зміст

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Президент Польщі підписав закон, який містить продовження фінансування абонплати для терміналів Starlink в Україні. У час війни ця технологія має критичне значення — щоб лікарні, школи, критична інфраструктура та прифронтові регіони залишалися на звʼязку", – написав він.

За його словами, наразі в Україні працюють понад 50 тис. Starlink: більше 29 тис. з них передали польські партнери.

"Дякую міністру цифровізації Польщі Кшиштофу Гавковському та всьому уряду Польщі за солідарність і стійку підтримку України", – резюмував Федоров. 

  • Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді вранці 15 вересня заявив, що Starlink перестав працювати вздовж усієї лінії фронту. Про проблеми з доступом до інтернету також повідомляли світові користувачі.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Польща
Війна з Росією
Кароль Навроцький
Київ
+9.2°C
Про нас

