Понад 29 тис. терміналів передала Польща: Федоров заявив, що Варшава продовжує фінансувати Starlink в Україні

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Президент Польщі підписав закон, який містить продовження фінансування абонплати для терміналів Starlink в Україні. У час війни ця технологія має критичне значення — щоб лікарні, школи, критична інфраструктура та прифронтові регіони залишалися на звʼязку", – написав він.

За його словами, наразі в Україні працюють понад 50 тис. Starlink: більше 29 тис. з них передали польські партнери.

"Дякую міністру цифровізації Польщі Кшиштофу Гавковському та всьому уряду Польщі за солідарність і стійку підтримку України", – резюмував Федоров.