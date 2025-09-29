Понад 29 тис. терміналів передала Польща: Федоров заявив, що Варшава продовжує фінансувати Starlink в Україні
Польський президент Кароль Навроцький підписав закон, за яким Варшава продовжить фінансування терміналів Starlink для України
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Президент Польщі підписав закон, який містить продовження фінансування абонплати для терміналів Starlink в Україні. У час війни ця технологія має критичне значення — щоб лікарні, школи, критична інфраструктура та прифронтові регіони залишалися на звʼязку", – написав він.
За його словами, наразі в Україні працюють понад 50 тис. Starlink: більше 29 тис. з них передали польські партнери.
"Дякую міністру цифровізації Польщі Кшиштофу Гавковському та всьому уряду Польщі за солідарність і стійку підтримку України", – резюмував Федоров.
- Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді вранці 15 вересня заявив, що Starlink перестав працювати вздовж усієї лінії фронту. Про проблеми з доступом до інтернету також повідомляли світові користувачі.
