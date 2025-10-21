РФ створила фейковий месенджер telegram, аби стежити за громадянами, - ЦПД
У Росії створили неофіційний клієнт месенджера telegram – telega, який підконтрольній уряду РФ та інтегрованій у систему державного цифрового контролю
Про це пише Центр протидії дезінформації.
У Росії просувають telega як застосунок, що дозволяє обходити блокування дзвінків. Однак ЦПД зазначає з посиланням на IT-фахівців, що він працює на інфраструктурі VK та державного месенджера MAХ і підконтрольний Кремлю.
У матеріалі пояснюють: завдяки фейковому telegram російська влада може цензурувати канали, відстежувати листування й збирати персональні дані користувачів, зокрема, IP-адреси, номери телефонів, час сесій та метадані дзвінків.
"Також у коді програми знайдено службовий API-ключ VK і функцію "чорного списку" каналів, яку можна активувати дистанційно. Тобто йдеться про черговий інструмент цензури і стеження за громадянами. Фактично російська держава знайшла спосіб обманом проникнути у смартфони своїх громадян під виглядом "обходу цензури", – додає Центр.
- У вересні нардеп-"слуга" Федієнко заявив про витік у мережу даних 20 млн українців. Мінцифри стверджує, що файл є підробним, а дані не походять з Дії.
