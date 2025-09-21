Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Суспільство Нардеп-"слуга" Федієнко каже про витік у мережу даних 20 млн українців. Мінцифри стверджує, що файл є підробним, а дані не походять з Дії

Нардеп-"слуга" Федієнко каже про витік у мережу даних 20 млн українців. Мінцифри стверджує, що файл є підробним, а дані не походять з Дії

Адріана Муллаянова
21 вересня, 2025 неділя
12:41
Суспільство хакери

У мережі знайшли архів із персональними даними українців з назвою diia_users_db_2025.zip

Зміст

Народний депутат від "Слуги Народу" Олександр Федієнко заявив у себе в фейсбуці 21 вересня 2025 року про нібито злив персональних даних 20 млн українців.

Депутат застеріг, що ситуацією можуть скористатися шахраї:" Не виключаю що буде багато фішингу, судячи з прикладу він вже відбувається. Подбайте про це, особливо телеграмом хто користується. Не забувайте перевіряти, в розділі пристрої чи ніхто до вас вже не підключився". 

"По факту файл і так є в публічному доступі різних реестрів, але зараз її (інформацію - ред.) зібрали в один масив. Коли, хто і як це зробив, це вже конспірологічна історія. Там обмежена кількість громадян, повна база продається за гроші", - додав нардеп, що є фахівцем з IT-технологій.

"Особисто я вважаю, що це інформація десь з реестрів який повʼязаний з податковою", - додав Федієнко, втім зазначивши, що може бути й збірний варіант "з шматків різноманітних фінансових установ".

Олександр Федієнко порекомендував, щоб українці на кожен додаток мали окремі номери і також встановили стійкий до перебору пароль, а також подбали про двофакторну автентифікацію.

Реакція Міністерства цифрової трансформації України

Мінцифри запевняє, що витоків даних із Дії бути не могло. 

"Після інформації про можливий "злив" наша команда провела розслідування і встановила: поширені файли - фальсифікація та не походять із систем Дії і не є результатом їхнього зламу чи витоку", - йдеться у заяві міністерства.

Поширення подібних підроблених файлів у відомстві розцінюють як скоординовану спробу атаки на Дію та підрив довіри до державних сервісів.

"Вкотре наголошуємо, Дія не зберігає персональних даних — система працює за принципом data-in-transit: інформація підтягується з державних реєстрів у момент запиту і не накопичується в застосунку чи на порталі", - заявили Мінцифри.

Що могло стати передумовою до витоку персональних даних у мережу

18 вересня в Нотаріальній палаті України повідомляли, що під час тестування системи е-нотаріату стався масштабний витік особистих даних громадян України. Зазначається, що вони звернулися до першого віцепрем’єр-міністра — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра юстиції Германа Галущенка з проханням захистити нотаріальну таємницю та припинити тестування системи е-нотаріату.

У  листі Нотаріальної палати 41/3 від 18.09.2025 написано, що захист нотаріальної таємниці завжи був та однією з ключових вимог, викладених НПУ, як обов'язкової, для проведення будь-якої реворми нотаріату, включаючи його цифровізацію.

Читайте також: ШІ-асистент, еНотаріат і "Шлях пораненого": Федоров анонсував 6 сервісів у Дії

Але у ході роботи з навчальною версії системи е-нотаріат стали доступними справжні дані з Єдиного реєстру довіреностей і Спадкового реєстру, включно з інформацією про заповіти. Це, на думку НПУ, є грубим порушенням законодавства про нотаріальну таємницю та прав громадян.

"НПУ висловлює свою готовність долучитися до опрацювання усіх  пропозицій та зауважень задля врегулювання ситуації  щодо питань, які пов’язані із учбовою версією тестування е-нотаріату", - наголосили у Нотаріальний палаті.

Своєю чергою Мін'юст пізніше офіційно заперечив будь-який витік персональних даних під час тестування системи е-нотаріату.

  • У середу, 30 липня, медсестра-агентка ФСБ з Херсона, яка передавала окупантам особисті дані військових Сил оборони, отримала довічне увʼязнення;
  • Росіяни намагаються збирати персональні дані українців через фейкові застосунки, схожі на Резерв+. 
Гендиректор російського АТ "НВК "Хімпромінжиніринг" Олександр Тюнін
Автор Анатолій Буряк
20 вересня, 2025 субота
Знайдено мертвим керівника єдиного у РФ виробництва вуглецевого волокна, з якого виготовляють "шахеди"
трудові мігранти
Автор Анатолій Буряк
20 вересня, 2025 субота
Ексголова МЗС Кулеба вважає, що до України "із задоволенням" прибудуть іммігранти з Бангладешу, Непалу, Індії, Філіппін, В'єтнаму. Гетьманцев заперечив: "Не приведи Боже"
Путін зі своїми батьками
Автор Ксенія Золотова
20 вересня, 2025 субота
Батько Путіна мусив одружитися на його матері після того, як вибив їй око: подробиці від Bild
