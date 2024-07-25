Розробники відтермінували вихід гри S.T.A.L.K.E.R. 2: нова дата релізу

Про це компанія-розробник повідомила у соцмережі X.

Вказано, що дату релізу перенесли з 5 вересня на 20 листопада, щоб виправити більше багів.

"Вже зовсім скоро ви зможете поринути у всесвіт S.T.A.L.K.E.R. 2 такий, яким ми його собі уявляли. Аби ви теж змогли зануритися в гру та побачити, що на вас чекає в зоні, ми анонсуємо показ відео "S.T.A.L.K.E.R. 2 DEVELOPER DEEP DIVE", яке вийде на медіамайданчиках Хвох 12 серпня. Воно міститиме ексклюзивні інтервʼю, низку нових відеоматеріалів та повне проходження одного з квестів гри. З нетерпінням чекаємо, аби ви долучилися до перегляду та отримали вичерпне розуміння як виглядає та відчувається гра", - йдеться у повідомленні.

"S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" — це продовження культової серії, яка здобула прихильність мільйонів гравців у всьому світі. Гра поєднує в собі елементи шутера від першої особи, симулятора та жаху.