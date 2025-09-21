Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Технології Став найшвидшим серійним автомобілем у світі: китайська компанія BYD представила електричний гіперкар Yangwang U9 Xtreme

Став найшвидшим серійним автомобілем у світі: китайська компанія BYD представила електричний гіперкар Yangwang U9 Xtreme

Катерина Ганжа
21 вересня, 2025 неділя
21:16
Технології

Китайська компанія BYD представила електричний гіперкар Yangwang U9 Xtreme, який став найшвидшим серійним автомобілем у світі

Зміст

Про це пише CarNewsChina.

Під час тестів на полігоні ATP Automotive Testing Papenburg у Німеччині у вересні Yangwang U9 Xtreme досяг максимальної швидкості 496,22 км/год, що зробило його найшвидшим серійним автомобілем у світі. Також повідомляється, що він подолав коло Нюрбургрінга (траса для перегонів у Німеччині) за 6 хвилин 59,157 секунди, перевершивши попередній рекорд електричних автомобілів Xiaomi SU7 Ultra (7:04,957).

U9 Xtreme також перевершив рекорд Bugatti Chiron Super Sport 300+, який раніше розганявся до 490,5 км/год.

Технічні характеристики авто

Модель U9 Xtreme створена на базі звичайного U9, але отримала потужніші аеродинамічні елементи: великий передній спліттер з карбону, капот із спеціальними каналами та масивне заднє крило у формі "лебединої шиї". Автомобіль має довжину майже 5 метрів і ширину понад 2 метри, а колісна база становить 2,9 метра.

U9 Xtreme оснащений 20-дюймовими колесами та спортивними шинами, а гальмівна система включає вдосконалені карбон-керамічні диски. Ззаду він має особливий дифузор для кращої притискної сили, стильні розділені ліхтарі та логотип Yangwang.

Інтер’єр гіперкара сучасний і технологічний: цифрова панель приладів, вертикальний сенсорний екран у центрі, спортивні крісла та багатофункціональне кермо.

За потужність відповідають чотири електромотори, які разом видають майже 3 000 кінських сил, а система автоматично розподіляє потужність на всі колеса для максимальної керованості.

Автомобіль також отримав нову батарею Blade Battery з покращеним охолодженням, яка дозволяє використовувати всю потужність навіть на треку без перегріву.

  • Раніше повідомлялося, що еомпанія Hyundai Motor відкликає 568 580 автомобілів Palisade у Сполучених Штатах Америки через проблему з пряжками ременів безпеки, які можуть не втримати пасажирів під час аварії. 
Теги:
Відео
Новини
Суспільство
Світ
авто
Читайте також:
Росія та Білорусь військові навчання
Автор Ірена Моляр
20 вересня, 2025 субота
Я не вважаю, що ці навчання просто так припиняться: литовський політик Ауштрявічюс про військові навчання у Білорусі "Захід -2025"
Олександр Усик
Автор Дмитро Марценишин
18 вересня, 2025 четвер
В Усика відібрали лідерство в ще одному рейтингу найкращих боксерів світу
Гендиректор російського АТ "НВК "Хімпромінжиніринг" Олександр Тюнін
Автор Анатолій Буряк
20 вересня, 2025 субота
Знайдено мертвим керівника єдиного у РФ виробництва вуглецевого волокна, з якого виготовляють "шахеди"
Київ
+21.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.01
    Купівля 41.01
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 48.21
    Продаж 48.94
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
21 вересня
22:50
Оновлено
Наслідки прильоту по території санаторію "Форос" в окупованому Криму (21.09.2025)
Гауляйтер Криму Аксьонов: внаслідок прильотів БПЛА по елітному санаторію "Форос" є загиблі й поранені. Там була закрита вечірка з "дуже важливими гостями"
22:42
Ексклюзив
Володимир Омелян
Перекриття нафтопроводу "Дружба" було б козирем Зеленського на зустрічі з Трампом, - дипломат Омелян
22:22
Початок загоряння всередині торгівельного залу в "Епіцентрі" на столичній Дніпровській набережній (Березняки, Київ, 21.09.2025)
В "Епіцентрі" на Дніпровській набережній у Києві сталася пожежа
22:02
Ексклюзив
Розумний
Немає ні готовності РФ діяти рішуче, ні в НАТО - на гостру реакцію, - політолог Розумний
22:00
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакує Україну ударними дронами ввечері 21 вересня: в Запоріжжі працювала ППО
21:57
Володимир Зеленський
Зеленський: "Маємо перші пропозиції партнерам щодо експорту української зброї"
21:47
Володимир Зеленський
"Готуємось до дуже напруженого тижня дипломатії": Зеленський анонсував майже два десятки зустрічей із лідерами різних країн, зокрема з Трампом
21:30
Ексклюзив
Василь Шкляр
Василь Шкляр: про сучасну війну писати не завжди доречно
21:28
Глава MI6 Річард Мур
Шеф британської розвідки Мур: Путін змушений буде або втратити владу, або укласти "розумну угоду"
21:08
Ексклюзив
оборона країн Балтії
Росія відчуває, що вона затиснута між країнами НАТО на Балтії, - експерт Гончар
20:29
Біньямін Нетаньягу
"Палестинська держава не буде створена на захід від Йордану": Нетаньягу відреагував на її визнання Великою Британією, Канадою та Австралією
20:12
Оновлено
"Колос" - "Верес" 0:0 (Ковалівка, 20.09.2025)
"Кривбас" розтрощив "Епіцентр" у шаленому поєдинку, "Металіст 1925" розбив "Полтаву", а "ЛНЗ Черкаси" перемогли "Рух": результати та розклад матчів 6-го туру УПЛ
20:01
OPINION
Про заповіт Масарика
19:48
Оновлено
На Кропивніччині затримали чоловіка, який стріляв у правоохоронців з саморобного револьвера
19:40
Ексклюзив
Василь Шкляр
Я готовий забрати і Кубань, і Курщину, але треба, щоб ці землі стали питомо українськими, - Шкляр
19:38
Оновлено
прапор Палестини
Британія, Канада та Австралія офіційно визнали Палестину як державу. Ізраїль: це ще більше дестабілізує регіон
19:27
Ексклюзив
Молдова
Імідж європейського курсу в Молдові прив'язаний до іміджу провладної партії, - аналітикиня Присяжнюк
19:19
онячне затемнення
Останнє сонячне затемнення цього року: коли його чекати
19:18
Сирія призначила дату перших парламентських виборів після повалення режиму Асада
19:00
Інтерв’ю
Вільям Тейлор
Американський дипломат Тейлор: Ми не почнемо війну через безпілотник чи ракету, які впадуть у Литві чи Польщі
18:29
Огляд
Євреї-хасиди, Умань
Рош га-Шана – початок нового циклу: як євреї відзначають старт 5786 року та чому їдуть в Умань
18:16
Юлія Сенюк (вона ж Джозефіна Джексон)
Українська порноакторка Джозефін Джексон виїхала з країни: що сталося
18:12
Ексклюзив
Ілля Пономарьов
Дмитра Козака можуть використати у переговорах з Україною, - опозиціонер Пономарьов
18:03
OPINION
Чи готують Добкіни "майдан"?
17:52
Ярослава Магучіх
Магучіх здобула "бронзу" на ЧС-2025 зі стрибків у висоту, Левченко - п'ята
17:30
Інтерв’ю
Пьотр Кульпа
Польський політик Кульпа: формула РФ вичерпалася, процес розвалу - невідворотний
17:23
ВПК КНДР (Північної Кореї)
Північна Корея готується до масштабного військового параду
17:15
Ексклюзив
Василь Шкляр
Нашу перемогу ми повинні оцінювати тверезо, - Шкляр
16:49
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 82 бої: третина з них на Покровському напрямку
16:37
Погода, осінь
"Тепло і навіть дуже тепло": Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 22 вересня
16:35
Бородянська селищна голова Ірина Захарченко
На земельній комісії у Бородянці постраждала селищна голова: її схопили за волосся, вдарили, погрожували
16:07
Папа Лев XIV
Папа Римський засудив примусове виселення палестинців з Гази
16:05
Ексклюзив
газ
Радниця заступника голови КМДА Грамотна розповіла, як Київ готується до опалювального сезону
16:00
OPINION
Трамп і Тайвань: руйнація системи безпеки
15:32
атака дронами, шахед, герань
Росіяни під час атаки на Ніжин скинули з дрона вибухівку на автостраду. Це вперше
15:27
Ексклюзив
Будівництво Нацмеморіалу у Мархалівці по спрощеній процедурі матиме наслідки, - мешканка села Чеченкова
15:21
Естонія
На прохання Естонії вперше скликається екстренне засідання Радбезу ООН: яка причина
15:00
Аналітика
штучний інтелект
Влада алгоритмів: чи дійсно цифрові міністри та ШІ-керівники можуть замінити уряди
14:59
Британських депутатів навчатимуть захищатися від шпигунів з РФ та Китаю
14:23
Дональд Трамп
Трамп, його син, Ді Венс і Такер Карлсон виступлять на похороні Чарлі Кірка, де очікується 100 тисяч присутніх
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV