Hyundai відкликає понад 568 тис. авто у США через проблему з ременями безпеки
Компанія Hyundai Motor відкликає 568 580 автомобілів Palisade у Сполучених Штатах Америки через проблему з пряжками ременів безпеки, які можуть не втримати пасажирів під час аварії
Про це повідомляє Reuters.
За даними Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США, відкликання стосується певних автомобілів Palisade 2020-2025 років випуску.
До проведення ремонту власникам радять ретельно застібати ремінь безпеки, вставляючи його у замок різким рухом, а потім підтягувати пасок, щоб переконатися, що він повністю зафіксований.
Повідомляється, що проблема виникла через деталі в замках пасків безпеки, які могли бути виготовлені з фізичними розмірами, що не відповідають технічним нормам.
- Раніше повідомлялося, що автомобілебудівна компанія Ford Motor відкличе майже 500 тисяч автомобілів у Сполучених Штатах Америки через витік гальмівної рідини.
