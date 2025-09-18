Hyundai відкликає понад 568 тис. авто у США через проблему з ременями безпеки

Про це повідомляє Reuters.

За даними Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США, відкликання стосується певних автомобілів Palisade 2020-2025 років випуску.

До проведення ремонту власникам радять ретельно застібати ремінь безпеки, вставляючи його у замок різким рухом, а потім підтягувати пасок, щоб переконатися, що він повністю зафіксований.

Повідомляється, що проблема виникла через деталі в замках пасків безпеки, які могли бути виготовлені з фізичними розмірами, що не відповідають технічним нормам.