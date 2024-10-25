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Головна Технології У 100 разів потужніша за GPT-4: OpenAI має намір випустити наступну модель ШІ до грудня

У 100 разів потужніша за GPT-4: OpenAI має намір випустити наступну модель ШІ до грудня

Марія Науменко
25 жовтня, 2024 п'ятниця
17:26
Технології OpenAI

Компанія OpenAI планує випустити нову, значно потужнішу модель штучного інтелекту під назвою Orion до грудня 2024 року

Зміст

Про це повідомляє The Verge.

На відміну від попередніх моделей GPT-4 та o1, Orion спочатку не буде доступна широкому загалу через інтерфейс ChatGPT. 

За даними видання, OpenAI надасть доступ до моделі обмеженому колу партнерів для розробки власних продуктів та функцій.

Як зазначило джерело The Verge, інженери Microsoft - головного партнера OpenAI з розгортання моделей штучного інтелекту - готуються розмістити Orion на Azure вже в листопаді. 

Хоча всередині OpenAI Orion позиціюється як наступник GPT-4, офіційна назва моделі поки не розголошується.

Продуктивність Orion, за словами одного з керівників компанії, може перевищувати можливості GPT-4 у сто разів.

Крім того, модель не буде пов'язана з o1, яку OpenAI випустила у вересні. 

Мета компанії - з часом об'єднати свої моделі ШІ для створення ще більш потужної версії, яку з часом можна буде назвати штучним загальним інтелектом (AGI).

  • Американська компанія Open AI заявила, що кількість користувачів ChatGPT подвоїлася менш ніж за рік: чат-бот на основі штучного інтелекту щотижня використовують 200 млн людей.
Теги:
Новини
Світ
штучний інтелект
Ілон Маск
США
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