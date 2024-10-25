У 100 разів потужніша за GPT-4: OpenAI має намір випустити наступну модель ШІ до грудня

Про це повідомляє The Verge.

На відміну від попередніх моделей GPT-4 та o1, Orion спочатку не буде доступна широкому загалу через інтерфейс ChatGPT.

За даними видання, OpenAI надасть доступ до моделі обмеженому колу партнерів для розробки власних продуктів та функцій.

Як зазначило джерело The Verge, інженери Microsoft - головного партнера OpenAI з розгортання моделей штучного інтелекту - готуються розмістити Orion на Azure вже в листопаді.

Хоча всередині OpenAI Orion позиціюється як наступник GPT-4, офіційна назва моделі поки не розголошується.

Продуктивність Orion, за словами одного з керівників компанії, може перевищувати можливості GPT-4 у сто разів.

Крім того, модель не буде пов'язана з o1, яку OpenAI випустила у вересні.

Мета компанії - з часом об'єднати свої моделі ШІ для створення ще більш потужної версії, яку з часом можна буде назвати штучним загальним інтелектом (AGI).