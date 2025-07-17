У Дії найближчим часом запустять ШІ-асистента

Про це він написав у telegram-каналі.

Михайло Федоров зазначив, що у Дії незабаром буде запущено ШІ-асистента для перших послуг. За його словами, згодом користувачам достатньо буде описати свою ситуацію, а застосунок самостійно знаходитиме рішення, замість пошуку послуг серед багатьох варіантів.

Також Федоров анонсував введення нових послуг, зокрема можливість здати на права онлайн, розмитнити авто змінити прізвище та отримати консульські послуги.

Читайте також: У Дії 52% звернень до контакт-центру закриває штучний інтелект, - Федоров

"Готуємося до запуску еАкцизу та еНотаріату. Створимо медичний кабінет у Дії, а отримання пенсії буде найзручнішою послугою у світі. Окремий трек - послуги для ветеранів, які повинні відчувати вдячність держави", - написав він.

Окрім цього, Федоров додав, що наразі триває відновлення та вдосконалення телекомунікаційної інфраструктури, і скоро буде запущено 5G.