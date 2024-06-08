У Південній Кореї профспілка Samsung вперше оголосила страйк

Про це інформує Reuters.

Вказано, що профспілка робітників Samsung Electronics налічує близько 28 тис. членів і становить п'яту частину робочої сили компанії. Страйкарі припинили роботу, щоб домогтися збільшення заробітної плати.

"Мета сьогоднішнього страйку - провести змістовну розмову з керівництвом", - сказав один із представників профспілки.

У Samsung Electronics заявили, що страйк не вплинув на виробництво або активність компанії. Водночас аналітики вважають, що така акція створить тиск на Samsung Electronics.