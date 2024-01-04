У Раді зареєстрували законопроєкт щодо розмитнення авто в Дії: що він передбачає
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт із розмитнення авто в сервісі "Дія"
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Міністр зазначив, що в разі ухвалення законопроєкту громадяни зможуть подавати електронну митну декларацію через застосунок "Дія", а бізнес - через портал.
Федоров зазначив, що наразі митна вартість "багато в чому" залежить від митного інспектора.
"За відсутності чітких критеріїв є можливості для зловживання як з боку посадових осіб митниці, так і з боку декларантів, які часто вносять меншу вартість машини, щоб зменшити митний платіж, тобто фактично зменшують надходження до бюджету", - пояснив міністр.
Проєкт закону пропонує створити базу даних митної вартості легкових автомобілів, яку сформує міністерство цифрової трансформації на основі даних митниці. У системі буде митна вартість нових легкових автомобілів, що проходили митне оформлення в Україні з 2007 року. Водночас зазначатимуть марку, рік випуску, тип та обʼєм двигуна.
"Загалом, весь процес розмитнення буде онлайн. Дія навіть допоможе заповнювати митну декларацію, підтягнувши інфо про автівку за VIN-кодом", - зазначив Федоров.
- 19 грудня 2023 року президент України Володимир Зеленський анонсував запровадження купівлі-продажу автівок у Дії, а також обмін сертифіката на житло онлайн.
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