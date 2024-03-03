У роботі monobank стався технічний збій
Уранці неділі, 3 березня, співвласник monobank Олег Гороховський заявив про те, що у роботі банку стався технічний збій. Фахівці працюють над виправленням проблеми
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