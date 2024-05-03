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У Steam з'явилась демоверсія гри про звільнення України Threads of War

3 травня, 2024 п'ятниця
16:30
Технології
Зміст

На ігровій платформі Steam з'явилася демоверсія гри від українських розробників Threads of War про звільнення України від російських загарбників

Про це повідомляє Dou.ua.

Гру розробив директор Creoteam та дизайнер Football, Tactics & Glory Андрій Костюшко разом зі своїм з 11-річним сином Аскольдом.

Сюжет гри Threads of War дає змогу користувачам пройти шлях визволення України від російських загарбників у 2022 році.

Протягом гри користувачі матимуть можливість битися за українські населені пункти у форматі, який відсилає до Battle City для NES, проте з деякими нововведеннями. Елементи roguelite присутні в глобальному прогресі.

Як зазначили у виданні, у разі поразки гравець переноситься на початок, однак отримує досвід та розблоковує бонуси, які обираються при переході між містами.

"Це гра не стільки на реакцію чи влучність, скільки на вміння вірно вибирати пріоритети. Ви бачите неподалік бонус, який може дати вам додатковий щит. Якщо не взяти його за 5 секунд, то він щезне. Тим часом поруч проїжджає ворожий командирський танк, підбивши який, можна отримати тимчасове потужне підсилення. Також ви бачите, як до вашого штабу наближається повільний, але укріплений супротивник. Вам потрібно швидко вирішити, в якій послідовності діяти", - пояснив Костюшко, говорячи про геймплей.

У демоверсії Threads of War користувачі матимуть змогу звільнити 5 регіонів із запланованих 14: Гостомель, Київ, Чернігів, Суми та Харків. Вона включає три типи ворожих танків, боса, один музичний трек та певну кількість бонусів, щоб оцінити механіки гри. А ще реалізована кооперативна гра та можливість створити власну локацію.

Для повного проходження гри необхідно звільнити міста на десяти рівнях складності. Кожен новий відкривається після успішного забігу на попередньому. В демоверсії доступні перші три рівні.

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Теги:
Новини
Суспільство
Культура
Україна
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