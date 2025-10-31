Україна отримає від Нідерландів €10 млн на підтримку цифрової стійкості
Нідерланди виділяють 10 мільйонів євро Україні в межах британської ініціативи "Українська кіберпрограма" (UCP), щоб допомогти державі протистояти російським кібератакам
Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України.
Коштів використають для розвитку кіберінфраструктури державних органів, закупівлі програмного та апаратного забезпечення для держустанов і критичної інфраструктури, а також для розслідування кібератак і ліквідації їхніх наслідків.
Частину коштів спрямують на реалізацію проєктів у межах Талліннського механізму — міжнародної ініціативи, що об’єднує 13 держав-партнерів, серед яких Велика Британія, Канада, Німеччина, США, Польща, Франція, Швеція та інші.
Радниця першого віцепрем’єр-міністра — міністра цифрової трансформації України з питань інновацій, цифровізації та глобальних партнерств Валерія Іонан зазначила, що така підтримка є свідченням довіри до України та визнанням її ролі у забезпеченні цифрової безпеки Європи.
"В умовах найтехнологічнішої війни сучасності підтримка партнерів у сфері кібербезпеки є відчутним сигналом довіри й стратегічного партнерства, що посилює нашу здатність захищати критичну інфраструктуру та забезпечувати сталість цифрових процесів", - заявила вона.
У Мінцифри нагадали, що завдяки програмі UCP Україна вже отримує допомогу для протидії російським кібератакам, виявлення зловмисників і зміцнення захисту державних та енергетичних мереж.
- 19 жовтня повідомлялось, що хакерська група, яку пов’язують із російським диктатором Володимиром Путіним, зламала системи підрядника міністерства оборони Британії – компанії Dodd Group та зламала вісім військових об'єктів.
