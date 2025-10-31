Україна отримає від Нідерландів €10 млн на підтримку цифрової стійкості

Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України.

Коштів використають для розвитку кіберінфраструктури державних органів, закупівлі програмного та апаратного забезпечення для держустанов і критичної інфраструктури, а також для розслідування кібератак і ліквідації їхніх наслідків.

Частину коштів спрямують на реалізацію проєктів у межах Талліннського механізму — міжнародної ініціативи, що об’єднує 13 держав-партнерів, серед яких Велика Британія, Канада, Німеччина, США, Польща, Франція, Швеція та інші.

Радниця першого віцепрем’єр-міністра — міністра цифрової трансформації України з питань інновацій, цифровізації та глобальних партнерств Валерія Іонан зазначила, що така підтримка є свідченням довіри до України та визнанням її ролі у забезпеченні цифрової безпеки Європи.

"В умовах найтехнологічнішої війни сучасності підтримка партнерів у сфері кібербезпеки є відчутним сигналом довіри й стратегічного партнерства, що посилює нашу здатність захищати критичну інфраструктуру та забезпечувати сталість цифрових процесів", - заявила вона.

У Мінцифри нагадали, що завдяки програмі UCP Україна вже отримує допомогу для протидії російським кібератакам, виявлення зловмисників і зміцнення захисту державних та енергетичних мереж.