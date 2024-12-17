Україна ввійшла в трійку країн-лідерів за рівнем розвитку сфери відкритих даних

Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За словами міністра, Open Data Maturity показує, наскільки ефективно країна управляє, розвиває та використовує відкриті дані. Україна третій рік поспіль входить до трійки лідерів за розвитком сфери відкритих даних.

Загалом до рейтингу Open Data Maturity входять 34 європейські країни. Цьогоріч перше місце посіла Франція, друге – Польща.

"Показник відкритості даних в Україні становить 97 %, а середній по Європі – усього 83 %. У Мінцифрі розуміємо всі проблеми сфери – війна, закриті з безпекових міркувань набори даних. Проте позиція незмінна: громадяни повинні мати доступ до даних, тому активно працюємо, щоб вирішити цю ситуацію", – додав Федоров.