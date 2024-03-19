Українка Юлія Бялецька отримала премію ЄС для жінок-інноваторів

Про це повідомляє European Institute of Innovation & Technology.

СЕО-спеціалістка та співзасновниця стартапу S.Lab, який займається створення екологічного пакування, Юлія Бялецька, отримала нагороду, якою відзначаються жінки, що "працюють у широкому спектрі галузей і чиї інноваційні розробки та дослідження допомагають боротися з глобальними викликами".

Категорія "Жіноче лідерство" відзначає досягнення жінок на керівних посадах у сферах науки та інновацій.

Європейський інститут інновацій і технологій з 2011 року відзначає жінок, чиї революційні напрацювання позитивно впливають на майбутнє людей і планети. У такий спосіб ЄС прагне не тільки привернути увагу до гендерного дисбалансу у професійному суспільстві, але і спонукати більше жінок і дівчат по всьому світу здобувати знання, будувати кар’єру, займатись підприємництвом.

"Отримання цієї нагороди - це не лише особисте досягнення, це визнання всієї нашої команди і нашого зобов’язання працювати не лише на благо екологічного майбутнього, але і на благо світу, де кожна дівчинка і жінка буде вільно здійснювати свої мрії і буде мати можливість стати саме тою, ким прагне", - сказала Юлія Бялецька.

Нагородження учасниць відбулося у Брюсселі під час заходу Research and Innovation Week. Відзнаки вручила Європейська комісарка з питань інновацій, досліджень, культури, освіти та молоді Іліана Іванова.

Довідка: S.Lab - український стартап, заснований подружжям Юлією Бялецькою та Євгеном Томіліним. З 2021 року компанія займається виробництвом екологічного біорозкладного пакування, що є альтернативою спіненому пластику (полістиролу). Матеріал для пакування виробляється з двох рослинних компонентів - сільськогосподарських відходів і міцелію (кореневої системи грибів). На відміну від звичайного пластику чи пінопласту, вироби S.Lab повністю розкладаються у ґрунті за 30 днів.