Український ШІ-стартап Beholder залучив майже $1 млн інвестицій

Про це повідомляє Forbes Ukraine.

Beholder був заснований у 2021-му Андрієм Севрюковим, Сергієм Лубкіним та Даніїлом Лубкіним. Сам стартап за допомогою ШІ обробляє супутникові знімки, інформацію з радарів, гравіметрію тощо, щоб оцінити імовірність залягання корисних копалин.

У раунді також взяли участь фонди Rockstart та STRT Ventures. Beholder залучені кошти спрямує на масштабування бізнесу, вихід на іноземні ринки та розробку двох версій продукту для B2C та B2B.

"Серед клієнтів стартапу – видобувні компанії Filo Mining, GrupoHunosa, Petroteq Energy тощо. У планах стартапу на 2024-й збільшити капіталізацію компанії до $20-30 млн та підписати контракти з 20 новими клієнтами", – йдеться в повідомленні.