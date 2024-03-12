"Українська бронетехніка" успішно випробувала бронеавтомобіль "Новатор" із бойовим модулем

Про це товариство повідомило у facebook.

Бойовий модуль "ТАВРІЯ-14,5" - це бойова дистанційно керована ненаселена турель. Вона має кулемет калібру 14,5 мм (КПВТ) з боєкомплектом в 200 патронів. Завдяки новітній та унікальній системі управління озброєнням, до якої входить високоякісна систему стабілізації, БМ "ТАВРІЯ-14,5" надає можливість захоплювати, супроводжувати цілі, а також вести точний вогонь у русі по цілям ворога. Зазначено, що бойовий модуль обладнаний оптико-електронним модулем - він надає змогу виявляти цілі на відстані понад 5 кілометрів і вдень, і вночі.

"Українська бронетехніка" запевняє, що рівень захисту БМ "ТАВРІЯ-14,5" відповідає рівню НАТО - STANAG 1. Зокрема, розробник бойового модулю передбачив відповідний броньовий рівень захисту корпусу оптико-електронного модулю, а також блоків системи управління озброєнням.

Фото: ТОВ «Українська бронетехніка»

5 вересня на міжнародній виставці оборонної промисловості MSPO у Польщі ТОВ "Українська Бронетехніка" презентувала нову модифікацію СБА "Новатор" - 10-місний бронеавтомобіль.

"Використання швидкісних маневрених броньованих автомобілів, оснащених дистанційно- керованими бойовими модулями, не тільки забезпечує додаткові можливості вести бій на відстані, але і зберігає життя військових", - наголосили в товаристві.