"Українська бронетехніка" успішно випробувала бронеавтомобіль "Новатор" із бойовим модулем
ТОВ "Українська бронетехніка" провела успішне випробування 10-місного спеціалізованого бронеавтомобіля "Новатор" із бойовим дистанційно керованим модулем вітчизняного виробництва "ТАВРІЯ-14,5"
Про це товариство повідомило у facebook.
Бойовий модуль "ТАВРІЯ-14,5" - це бойова дистанційно керована ненаселена турель. Вона має кулемет калібру 14,5 мм (КПВТ) з боєкомплектом в 200 патронів. Завдяки новітній та унікальній системі управління озброєнням, до якої входить високоякісна систему стабілізації, БМ "ТАВРІЯ-14,5" надає можливість захоплювати, супроводжувати цілі, а також вести точний вогонь у русі по цілям ворога. Зазначено, що бойовий модуль обладнаний оптико-електронним модулем - він надає змогу виявляти цілі на відстані понад 5 кілометрів і вдень, і вночі.
"Українська бронетехніка" запевняє, що рівень захисту БМ "ТАВРІЯ-14,5" відповідає рівню НАТО - STANAG 1. Зокрема, розробник бойового модулю передбачив відповідний броньовий рівень захисту корпусу оптико-електронного модулю, а також блоків системи управління озброєнням.
Фото: ТОВ «Українська бронетехніка»"Використання швидкісних маневрених броньованих автомобілів, оснащених дистанційно- керованими бойовими модулями, не тільки забезпечує додаткові можливості вести бій на відстані, але і зберігає життя військових", - наголосили в товаристві.
- 5 вересня на міжнародній виставці оборонної промисловості MSPO у Польщі ТОВ "Українська Бронетехніка" презентувала нову модифікацію СБА "Новатор" - 10-місний бронеавтомобіль.
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