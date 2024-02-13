В OpenAI заявили, що ОАЕ можуть стати регуляторною "пісочницею" для тестування технологій ШІ
Сем Альтман з OpenAI заявив, що Об'єднані Арабські Емірати можуть стати світовою регуляторною "пісочницею" для тестування технологій штучного інтелекту, а згодом - для створення глобальних правил, що обмежують їхнє використання
Про це повідомляє Bloomberg.
"Дуже важко реалізувати всі регуляторні ідеї у вакуумі, - звернувся Альтман до міністра штучного інтелекту ОАЕ у віртуальному виступі на Всесвітньому саміті урядів. - І якби я міг дати людям майбутнє і дозволити їм поекспериментувати з ним, а потім подивитися, що має сенс, що пішло не так, що пішло правильно, - це був би цікавий експеримент".
За словами гендиректора OpenAI, світ потребує єдиної політики, щоб стримувати майбутні досягнення в галузі ШІ, і саме ОАЕ повинні стати лідером в обговоренні цього питання.
У виданні зазначили, що Об'єднані Арабські Емірати інвестували значні кошти в ШІ та зробили його ключовим питанням своєї політики, але їхні зв'язки з Китаєм викликали певне занепокоєння в США.
Днем раніше генеральний директор еміратської компанії з розробки ШІ G42 заявив, що компанія скоротить свою присутність в Китаї, щоб задовольнити вимоги Вашингтона. G42 має партнерські відносини з OpenAI, Microsoft Corp. і Cerebras Systems Inc.
Виступаючи у вівторок, Альтман підкреслив, що OpenAI також планує викласти у відкритий доступ деякі додаткові моделі великих мов, розроблені його компанією.
Зокрема, він зазначив, що компанія розробить інструменти для бідніших країн, які не можуть взяти на себе величезні витрати на розробку власних систем штучного інтелекту.
"Ми хочемо мати пропозицію, яка має сенс для країн, які хочуть пропонувати послуги штучного інтелекту", - підкреслив Альтман.
Довідково: регуляторною "пісочницею" називають такий формат взаємодії фінтех-компаній та фінансового регулятора, що дозволяє безпечно, без ризику порушити законодавство, тестувати нові продукти. Наприклад, “пісочниця”, запроваджена австралійським урядом, дозволяє фізособам та компаніям тестувати інноваційні фінансові послуги без попереднього отримання ліцензії.
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2 лютого країни Європейського Союзу після тривалих переговорів одноголосно схвалили перший у світі законопроєкт про штучний інтелект.
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