Усі країни ЄС схвалили перші у світі правила регулювання ШІ

Про це повідомляє видання Politico.

Проєкт передбачає заборону на деякі технології ШІ, суворо обмежує технології «високого ризику» та обмежує найпередовіші моделі вимогою дотримуватись прозорості та проводити суворе тестування новинок.

Таким чином, Європейський Союз став першим міжнародним об’єднанням, яке схвалило обов’язкові правила впровадження технологій ШІ.

Видання Politico зазначає, що у грудні політики ЄС оголосили про досягнення компромісу за текстом законопроєкту про ШІ. Тоді це було сприйнято як новаторський крок у світі, де швидко поширюються інструменти ChatGPT від компанії-розробника OpenAI та Bard від компанії Google.

Проте за останні тижні Німеччина, Франція та Австрія дали зрозуміти, що на голосуванні 2 лютого можуть виступити проти. Відень критикував положення про захист даних, Париж та Берлін попередили, що правила підірвуть позиції передових європейських розробників, серед яких є французький Mistral та німецький Aleph Alpha. Все це створювало обстановку невпевненості, йдеться у публікації.

Зрештою, питання було вирішене за допомогою не чужої Євросоюзу суміші піар-наступу та дипломатичних маневрів. Європейська Комісія посилила тиск, нашвидкуруч заснувавши Управління штучного інтелекту ЄС – саме цьому органу доручено забезпечити дотримання Закону про штучний інтелект.

Закон ще потребує офіційного схвалення Європейського парламенту. Планується, що текст буде затверджено на рівні комітету за два тижні, а пленарне голосування очікується у квітні.

Незадоволені законодавці, які виступають за конфіденційність, все ще можуть спробувати перешкодити просуванню закону, пропонуючи поправки, які у разі їх схвалення, вимагатимуть додаткових переговорів. Але більшість людей, які працювали над законом про штучний інтелект у парламенті, впевнені, що його схвалять без змін.