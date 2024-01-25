Британська розвідка: швидкий розвиток ШІ спричинить збільшення кібератак
Британська розвідка попередила, що швидкий розвиток нових інструментів штучного інтелекту (ШІ) призведе до збільшення кількості кібератак
Про це пише Reuters.
Зазначається, що швидкий розвиток ШІ також знизить бар'єр знань для менш досвідчених хакерів, які бажають завдати цифрової шкоди. Крім цього, він сприятиме глобальному зростанню атак програм-вимагачів, за допомогою яких злочинці шифрують комп'ютерні системи з метою отримання цифрового викупу.
Припускається, що найбільше можливостей для зловмисників у кіберпросторі отримають опортуністичні хакери, які не обов’язково володіють навичками, які необхідні для здійснення атак вищого рівня.
Розвідувальні агентства в усьому світі стикаються зі зростанням потенційних проблем безпеки, пов’язаних з алгоритмами, які можуть генерувати взаємодії, що звучать як людські, такі як ChatGPT від OpenAI.
- Напередодні Міжнародний валютний фонд (МВФ) спрогнозував, що розвиток технологій може призвести до того, що майже 40% робочих місць в усьому світі будуть заміщені штучним інтелектом.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.49 Купівля 37.49Продаж 38.14
- EUR Купівля 40.78Продаж 41.73
- Актуальне
- Важливе