Британська розвідка: швидкий розвиток ШІ спричинить збільшення кібератак

Про це пише Reuters.

Зазначається, що швидкий розвиток ШІ також знизить бар'єр знань для менш досвідчених хакерів, які бажають завдати цифрової шкоди. Крім цього, він сприятиме глобальному зростанню атак програм-вимагачів, за допомогою яких злочинці шифрують комп'ютерні системи з метою отримання цифрового викупу.

Припускається, що найбільше можливостей для зловмисників у кіберпросторі отримають опортуністичні хакери, які не обов’язково володіють навичками, які необхідні для здійснення атак вищого рівня.

Розвідувальні агентства в усьому світі стикаються зі зростанням потенційних проблем безпеки, пов’язаних з алгоритмами, які можуть генерувати взаємодії, що звучать як людські, такі як ChatGPT від OpenAI.