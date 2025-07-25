В Україні фіксують близько 15 кібератак щодня з початку року, - Держспецзвʼязку
Від початку 2025 року Національна команда реагування на кіберінциденти, кібератаки, кіберзагрози CERT-UA фіксує в середньому 15 кібератак на день
Про це повідомила Держспецзвʼязку.
Також команда відслідковує понад 150 кластерів кіберзагроз (UAC).
Акцентується, що основним джерелом кібератак є Російська Федерація.
Зокрема, йдеться про:
- UAC-0010 або Gamaredon/Primitive Bear/Aqua Blizzard (одна з найбільших загроз);
- UAC-0184, UAC-0200 (спеціалізуються на атаках на військовослужбовців);
- UAC-0218 / UAC-0219 (викрадення даних);
- UAC-0050, UAC-0006 (є найактивнішими фінансово вмотивованими кластерами) тощо.
"Кіберскладова є невід’ємною частиною сучасної війни. Тактики, техніки та процедури хакерів постійно змінюються, вимагаючи безперервного моніторингу, дослідження їхньої активності та обміну інформацією на міжнародному рівні. Продовжуємо докладати максимум зусиль для захисту українського кіберпростору", – резюмують у повідомленні.
- У травні Велика Британія разом із союзниками, зокрема зі Сполученими Штатами, оприлюднили попередження про кіберкампанію, що спонсорується Росією і спрямована на підрив надання допомоги Україні, а також на західні логістичні структури й технологічні компанії.
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