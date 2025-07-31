В Україні тестують 5G-інтернет на базі університету Києва
В Україні вперше розпочали тестування 5G-інтернету на базі університету – Київського авіаційного інституту
Про це повідомили в Мінцифрі.
"Vodafone разом з Київським авіаційним інститутом відкрили перший університетський простір, у якому викладачі, студенти та будь-хто охочий уже можуть користуватися 5G-інтернетом зі швидкістю до 10 Гбіт/с. Це ще один важливий крок для повноцінного запуску технології по всій Україні й приєднання до єдиного цифрового ринку ЄС", – наголошують у повідомленні.
Раніше технологію тестували лише в офісах мобільних операторів чи на великих промислових майданчиках. Водночас нині 5G може протестувати кожен у КАІ – для цього слід мати телефон з підтримкою 5G і сім-карту Vodafone.
Повноцінне тестування 5G-інтернету планують проводити в жовтні-листопаді цього року у Львові.
"Запуск 5G — один із важливих кроків реалізації Стратегії розвитку електронних комунікацій та WINWIN. Попри всі виклики війни та постійні обстріли, продовжуємо розвивати інновації в телеком-сфері, щоб вивести український зв’язок на новий рівень якості та швидкості", – резюмує Мінцифри.
- 9 червня уряд України ухвалив Стратегію розвитку сфери електронних комунікацій до 2030 року: вона передбачає запуск 5G і якісний мобільний зв'язок для 98% українців.
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