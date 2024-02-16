В Україні вперше почали використовувати ШІ для діагностики туберкульозу

Про це повідомляє Центр громадського здоровʼя МОЗ України.

Наразі обладнання вже встановлено та використовується лікарями, які пройшли відповідний тренінг.

Аби виявити ураження з імовірністю від 1% до 100% ШІ проводить автоматичний аналіз, зчитуючи рентгенівські знімки, та відображає зони потенційної патології у вигляді теплової карти легенів.

"Центр громадського здоров'я разом з партнерами докладають усіх зусиль, щоб інновації були доступними в медичних закладах України та покращували можливості в діагностуванні людей з туберкульозом, - наголосила Яна Терлеєва, завідувачка відділу управління та протидії туберкульозу Центру громадського здоров'я.

У Центрі громадського здоровʼя МОЗ України додали, що штучний інтелект для автоматизованої обробки діагностичних даних успішно використовується у понад 40 країнах світу.

Львівська та Сумська області отримали обладнання від Центру громадського здоров'я у співпраці з Міністерством охорони здоров'я та за підтримки Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, а Івано-Франківська - від японського виробника у межах тристоронньої угоди з Центром та Івано-франківським фтизіопульмонологічним центром.