В Україні вперше створили будинок на 3D-принтері, в ньому мешкатиме родина загиблого військового

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.



Зазначається, що російські окупанти зруйнували будинок родини військового Ярослава Березова під час окупації міста у 2022 році. А сам герой загинув у боях за Бахмут того ж року.



Як розповів Федоров, нове житло для сім’ї захисника побудували за допомогою 3D-принтера від українського стартапу 3D UTU. Будинок площею 130 м² звели всього за 58 мотогодин, а це приблизно 2 доби роботи принтера.

Уже вчора, 18 липня, дружина й діти загиблого героя безкоштовно отримали ключі від помешкання.



"Таке будівництво - це не тільки про швидкість та економічність. Ця технологія також дає можливість зводити енергоефективні та більш екологічні будинки. Це робить її ще більш актуальною для України, яка прагне до стійкого розвитку після війни", - підкреслив Федоров.



Міністр подякував українським підприємцям, технологам та інженерам, які докладають зусилля для відбудови країни вже зараз.