Перший в Україні житловий будинок за технологією 3D зводять в Ірпені
В Ірпені Київської області зводять перший в Україні житловий будинок за технологією 3D. Він стане домом для родини, яка втратила годувальника у боях під Бахмутом
Про це повідомив мер міста Олександр Маркушин.
Він поспостерігав за тим, як програміст запустив з комп'ютера роботу 3D-принтера і він почав "друкувати" стіни майбутнього будинку.
"Важлива перевага 3D-будівництва - швидкість. 3D-принтер створює каркас дому площею 130 м² всього за 8 днів", - розповів Маркушин.
За його словами, будинок зводять для родини ірпінчан, які спочатку втратили дім, а потім – чоловіка й батька.
"З початку бойових дій в Ірпені цю сім'ю спіткало не одне горе – спершу росіяни зруйнували їхній дім снарядами, а згодом на захист рідного міста, а потім країни став голова родини, наш героїчний земляк - Ярослав Березов. Але на жаль, пів року потому загинув на позиціях під Бахмутом. Дружина Наталія і дві красуні доньки залишилися самі ще й без рідного дому, який будував батько", - написав мер.
Він зазначив, що жінка не змогла податися на програми компенсації, тож благодійники вирішили подарувати їй нове житло.
- У квітні в Ірпені відкрили мурал, присвячений Бахмуту.
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