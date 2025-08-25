Вето Навроцького позбавляє Україну фінансування доступу до Starlink, - віцепрем'єр Польщі Гавковський

Про це заявив віцепрем'єр Польщі Кшиштоф Гавковський.

"Кароль Навроцький своїм рішенням відключає інтернет в Україні, бо фактично це означає його рішення щодо закону про допомогу громадянам України. Це кінець інтернету Starlink, який Польща постачає Україні, що веде війну. Це також кінець підтримки зберігання даних української адміністрації в безпечному місці", - написав він.

"Я не уявляю кращого подарунка для військ Путіна, ніж відключення України від інтернету", - додав Гавковський.

Він наголосив, що дії президента Навроцького шкодять людям, які борються за свою незалежність, і одночасно допомагають Росії.

Політик назвав це рішення "зрадою сусіда".