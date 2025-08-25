Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Технології Вето Навроцького позбавляє Україну фінансування доступу до Starlink, - віцепрем'єр Польщі Гавковський

Вето Навроцького позбавляє Україну фінансування доступу до Starlink, - віцепрем'єр Польщі Гавковський

Юлія Юліна
25 серпня, 2025 понедiлок
16:07
Технології Starlink

У Польщі заявили, що президентське вето на закон про допомогу українцям позбавляє країну в стані війни фінансування доступу до Starlink

Зміст

Про це заявив віцепрем'єр Польщі Кшиштоф Гавковський.

"Кароль Навроцький своїм рішенням відключає інтернет в Україні, бо фактично це означає його рішення щодо закону про допомогу громадянам України. Це кінець інтернету Starlink, який Польща постачає Україні, що веде війну. Це також кінець підтримки зберігання даних української адміністрації в безпечному місці", - написав він.

"Я не уявляю кращого подарунка для військ Путіна, ніж відключення України від інтернету", - додав Гавковський.

Він наголосив, що дії президента Навроцького шкодять людям, які борються за свою незалежність, і одночасно допомагають Росії.

Політик назвав це рішення "зрадою сусіда".

Теги:
Новини
Україна
Польща
Starlink
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
25 серпня
17:28
робота_документи_підрахунки
Проєкт нового Трудового кодексу вийшов на фінішну пряму: в уряді кажуть, що він наблизить Україну до ЄС
17:22
TikTok
TikTok посилить боротьбу з дезінформацією перед виборами в Молдові
17:16
зерно, пшениця, комбайн
Зросла кількість вагонів із зерном, що прямують до портів Великої Одеси
17:07
Оновлено
Володимир Зеленський і Ларс Клінґбайль
Німеччина щорічно надаватиме Україні 9 млрд євро, – міністр фінансів Клінгбайль під час візиту до Києва
17:03
Ексклюзив
Зросте дальність ураження вглиб ворожого тилу: головред Мілітарного про продаж Україні американських ракет ERAM
16:53
війна з Росією
Від початку доби на фронті відбулося 76 боїв, з них 32 – на Покровському напрямку
16:35
Оновлено
Кубок України, оновлений трофей
Кубок України: результати матчів і розклад трансляцій 1/32 фіналу
16:33
Володимир Зеленський виступає у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
Зеленський: Відмова від подальшого захоплення українських територій – це не поступки
16:02
OPINION
Державо, будь ласка, не кради й не бреши
15:58
Огляд
Україна Польща
"А якщо всі українці виїдуть, хто тоді працюватиме?": вето президента Польщі на виплати біженцям спричинило хвилю обговорень
15:50
"Немає нічого абсурднішого, ніж лекція про легітимність від того, хто 21 рік на посаді": Сибіга щодо заяви Лаврова про "нелегітимність" Зеленського
15:49
На фото: Вуді Аллен на 80-му Венеційському кінофестивалі
Вуді Аллен взяв участь у Московському тижні кіно. МЗС України назвало це ганьбою
15:31
дрон "Веспа-15"
Військові обміняли е-бали на 22 тис. дронів вартістю понад 1 млрд грн
15:27
Кіт Келлог
Келлог заявив, що дипломатична робота над гарантіями безпеки для України є дуже складною
15:01
Росія намагається зірвати підготовку до зими, завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі України, — Зеленський
14:20
Ексклюзив
Євген Нищук
"Момент тяглості правильних традицій": Нищук про протести під театром Франка
14:09
Огляд
Найвідоміший американський маестро з українським корінням: 107 років тому народився Леонард Бернстайн
14:01
OPINION
Вийти з ідеального шторму
13:57
Оновлено
прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере
Премʼєр Норвегії запропонує парламенту виділити $8,5 млрд на допомогу Україні у 2026 році
13:35
На війні з Росією загинув італійський доброволець, який вважався зниклим безвісти
13:25
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Безсмертний: П'ята стаття НАТО ще слабша, ніж Будапештський меморандум
13:09
Валерій Залужний
Венс дзвонив Залужному після сварки Трампа й Зеленського у Білому домі, - The Guardian
12:49
Навроцький наклав вето на закон про допомогу українським біженцям у Польщі, які не працюють
12:27
мобілізація
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, що дозволить чоловікам до 24 років виїжджати за кордон
12:26
Відключення електроенергії
Споживання електроенергії зменшилось через похолодання: ситуація в енергосистемі 25 серпня
12:20
Ексклюзив
ЗСУ
Досвід, який ми можемо масштабувати, не має жодна армія у світі, - офіцер ЗСУ Матяш
12:02
OPINION
Ім'я проблеми — Китай
12:01
погода, опади, дощь
"Найхолодніший день у найближчій перспективі": синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 26 серпня
11:45
Ексклюзив
Євген Нищук
"Ментально успадкована радянська ситуація": Нищук про домагання в театрах та творчих ВНЗ
11:34
Ексклюзив
Сергій Таран
Політолог Таран назвав умови, за яких може настати пауза у війні в Україні
11:28
Помічник режисера "Емілі в Парижі" помер під час зйомок 5-го сезону
11:25
Ексклюзив
Немає натяку, що вибух у Москві пов’язаний із діями українських спецслужб, – експерт про інцидент біля будівлі ФСБ
11:20
ракета Р-360 комплексу Нептун
Літає на 1000 км: у Defense Express розповіли про українську далекобійну ракету "Довгий Нептун"
11:17
На Черкащині помер чоловік, вистрибнувши на ходу з авто ТЦК, що їхало до навчального центру
11:16
Ексклюзив
Patriot
Це дуже великий крок вперед, - Лакійчук про продаж США Україні ракет SМ-6
11:11
Аналітика
ЄС ППО
Чи є гарантії безпеки України поза НАТО? Ч.2
11:05
ЗСУ
Сили оборони звільнили Новомихайлівку на Донеччині, - DeepState
10:29
Готувала удари РФ по ТЦК: в Чернігові затримали агентку ФСБ
10:18
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 25 серпня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
10:02
OPINION
Про зневагу до військових у тилу
Більше новин
