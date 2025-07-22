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Використовується як розвідник і фальш-ціль для виявлення української ППО: ГУР розкрило технічні складові нового дрона РФ

Світлана Кравченко
22 липня, 2025 вiвторок
09:50
Технології

Українська розвідка публікує складові нового дрона, який використовується росіянами як розвідник та фальш-ціль для виявлення позицій української ППО та її перевантаження

Зміст

Про це інформує пресслужба ГУР.

За окремими даними, новий ворожий дрон може нести бойову частину вагою до 15 кг. Апарат має фюзеляж типу дельта-крило, подібний до Shahed-136, але значно менший. 

За даними ГУР, усі складові та блоки китайського походження. Майже половина з них: польотний контролер з автопілотом, навігаційні модулі та антени, датчик повітряної швидкості та трубка Піто – від однієї китайської компанії CUAV Technology, яка спеціалізується на дослідженнях, розробках та виробництві системних модулів та додатків для БПЛА.

У жовтні 2022 року ця компанія оголосила про обмеження постачання своєї продукції до України та РФ з метою недопущення її використання у військових цілях. Втім, у 2023 році у Росії презентували безпілотник вертикального зльоту нібито власної розробки, який виявився виробом CUAV Technology, доступним на Aliexpress.

За даними ГУР, крім продукції CUAV, в таких дронах використовуються двигун та електронний модуль запалювання бренду DLE (Mile Haoxiang Technology Co., Ltd.), сервоприводи KST, FPV-камера Razer виробництва Foxeer Technology, модуль передачі даних Mayatech RFD900X, відеопередавач ReadyToSky, регулятор живлення Hobbywing Technology та акумулятор HRB Power.

Також дрон оснащений китайською копією австралійського модуля передачі даних RFD900x компанії RFDesign. Як і оригінальний зразок, китайський виріб призначений для передачі даних на великій відстані - до 40 км в прямій видимості залежно від антени.

У ГУР додають, що зазначений пристрій дозволяє організовувати канал передачі даних від безпілотника до його наземної станції або від БПЛА до БПЛА, розширюючи таким чином спроможності щодо ведення розвідки.

  • Двигуни DLE раніше вже використовувались РФ в БПЛА "Гербера" та "Пародія", сервоприводи KST – в БПЛА Shahed-136 та V2U, універсальних модулях планування та корекції та авіаційних бомб.
Теги:
Новини
Росія
російська армія
Війна з Росією
безпілотник
ГУР
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