YouTube тестує нову функцію, яка дозволяє додавати до відео інформацію з контекстом

Про це інформує TechCrunch.

Вказано, що спершу нову функцію тестуватимуть на мобільних пристроях у США англійською мовою. "Нотатки" будуть доступні для обмеженого кола людей: вони повинні будуть мати активний канал на YouTube з хорошою репутацією.

Компанія очікує, що під час тестового етапу, ймовірно, виникатимуть помилки, коли користувачі вказуватимуть нерелевантну або неправдиву інформацію під відео. Глядачі та власники каналів зможуть залишати відгуки про нотатки, їх використовуватимуть для навчання систем.

"Якщо сторонні експерти визнають примітки корисними, вони з'являться під відео. Потім глядачів запитають, чи вважають вони цей коментар "корисним", "частково корисним" або "некорисним". Їх також запитають, чому вони вважають допис корисним чи некорисним. Наприклад, людина може сказати, що вважає допис корисним, тому що в ньому є посилання на високоякісні джерела або, тому що він написаний у нейтральній формі", - зазначає видання.

Надалі YouTube використовуватиме алгоритми, щоб визначати нотатки, корисні для ширшого кола аудиторії. У міру вдосконалення функції YouTube також визначатиме, чи є сенс її офіційно впроваджувати.