Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Технології YouTube тестує нову функцію, яка дозволяє додавати до відео інформацію з контекстом

YouTube тестує нову функцію, яка дозволяє додавати до відео інформацію з контекстом

18 червня, 2024 вiвторок
04:24
Технології

YouTube впроваджує експериментальну функцію "Нотатки", яка дозволятиме користувачам додавати до відео інформацію з контекстом

Зміст

Про це інформує TechCrunch

Вказано, що спершу нову функцію тестуватимуть на мобільних пристроях у США англійською мовою. "Нотатки" будуть доступні для обмеженого кола людей: вони повинні будуть мати активний канал на YouTube з хорошою репутацією. 

Компанія очікує, що під час тестового етапу, ймовірно, виникатимуть помилки, коли користувачі вказуватимуть нерелевантну або неправдиву інформацію під відео. Глядачі та власники каналів зможуть залишати відгуки про нотатки, їх використовуватимуть для навчання систем. 

"Якщо сторонні експерти визнають примітки корисними, вони з'являться під відео. Потім глядачів запитають, чи вважають вони цей коментар "корисним", "частково корисним" або "некорисним". Їх також запитають, чому вони вважають допис корисним чи некорисним. Наприклад, людина може сказати, що вважає допис корисним, тому що в ньому є посилання на високоякісні джерела або, тому що він написаний у нейтральній формі",  - зазначає видання. 

Надалі YouTube використовуватиме алгоритми, щоб визначати нотатки, корисні для ширшого кола аудиторії. У міру вдосконалення функції YouTube також визначатиме, чи є сенс її офіційно впроваджувати.

Теги:
Суспільство
Світ
фейк
США
Читайте також:
індія оон
16 червня, 2024 неділя
У МЗС Індії пояснили, чому країна відмовилася підписувати комюніке Саміту миру
Ілля Забарний, Збірна України, Євро-2024
17 червня, 2024 понедiлок
Румунія - Україна 3:0: онлайн-трансляція нашого стартового матчу на Євро-2024
Війна з Росією, ЗСУ
15 червня, 2024 субота
"Усі будуть залучені до національного спротиву": речник "Легіону Свободи" Денисов про мету виходу ЗСУ на державні кордони 91-го
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.53
    Купівля 40.53
    Продаж 41.08
  • EUR
    Купівля 43.4
    Продаж 44.22
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
18 червня
04:36
Ілюстративне фото
У Ростовській області РФ спалахнули резервуари з нафтопродуктами
03:43
Білий дім
"Занепокоєні поглибленням відносин": у Білому домі відреагували на візит Путіна до КНДР
03:12
Rheinmetall
Німецький концерн Rheinmetall передасть Україні установку ППО Frankenstein
02:45
генератор, блекаут
Чи штрафуватимуть власників генераторів за перевищення рівня допустимого шуму: пояснення МОЗ
02:17
Кіліан Мбаппе (в центрі), Австрія - Франція, Євро-2024
Євро-2024: лідера збірної Франції Мбаппе можуть прооперувати після матчу з Австрією
01:55
ЗАЕС
Галущенко заявив, що після деокупації для перезапуску ЗАЕС знадобляться роки
01:30
Оновлено
Від російського обстрілу у Нікополі постраждали троє жінок
01:15
Путін та Кім Чен Ин
Путін перед візитом до Пхеньяну подякував КНДР за підтримку війни проти України
00:53
Альянц Арена, Євро-2024
Румунські вболівальники не скандували "Путін" під час матчу з Україною: SPRAVDI спростувало фейк
00:33
Нагадування про терор РФ: в Уельсі показали українську стрічку "20 днів у Маріуполі"
00:11
Оновлено
Михайло Мудрик, збірна України, Євро-2024
Євро-2024: розклад і результати усіх матчів чемпіонату Європи з футболу
2024, понедiлок
17 червня
23:57
Кіліан Мбаппе (в центрі), Австрія - Франція, Євро-2024
Євро-2024: Франція у матчі з автоголом та травмою Мбаппе переграла Австрію
23:34
НАБУ
Завдали збитків державі на 16,6 млн грн на закупівлі комп'ютерів: НАБУ викрило експосадовця МВС та підприємство
23:05
Оновлено
ЗСУ
З початку доби на фронті відбулося 119 боєзіткнень, росіяни ведуть безперервні штурми на Покровському напрямку, - Генштаб
23:01
Оновлено
Херсон
Росіяни вбили чоловіка у Херсоні: після обстрілу його знайшли в одному з парків
22:55
Резерв+
У Резерв+ дані оновили 1,5 млн українців
22:41
На Київщині чоловік кинув гранату на вулиці й поранив себе та перехожу
22:35
діти, злочини росії
Окупанти вимагають відбитки пальців дітей старших за 6 років на ТОТ Запорізької області, - "Жовта стрічка"
22:11
Сергій Ребров, Євро-2024
Ребров прокоментував поразку збірної України від Румунії на Євро-2024
22:07
морський дрон Magura V5
На одну з модифікацій дрона Magura встановили ракети класу "повітря-повітря"
21:52
Ексклюзив
Саміт миру
Є ризик, що БРІКС, Китай та РФ спробують перехопили ініціативу: експерт Горбач про Саміт миру
21:43
Георгій Судаков та Денніс Ман (праворуч), Румунія - Україна, Євро-2024
Євро-2024: Який вигляд має турнірна таблиця в групі збірної України після 1-го туру
21:40
Оновлено
Ракетний удар Росії по Полтаві 17 червня 2024 року
Росіяни вдарили ракетою по цивільній інфраструктурі Полтави: постраждали 22 людини, серед них діти
21:37
Саміт миру. Володимир Зеленський
"Саміт став піар-майданчиком для Зеленського/Єрмака": фейки та маніпуляції російських пропагандистів за 17 червня
21:22
Путін з Алішером Усмановим
Російський олігарх Усманов подав до суду на найбільший банк Швейцарії через "колосальну шкоду" спричинену санкціями
21:20
Ексклюзив
Саміт миру
Під тиском РФ дві країни відкликали підписи під комюніке Саміту миру, - кореспондентка Еспресо Висоцька
21:00
Ексклюзив
військовий квиток, мобілізація
Близько 200 тис. осіб можуть підпадати під економічне бронювання, - керуючий партнер Бюро інвестпрограм Бондаренко
20:57
Іван Шранц, Бельгія - Словаччина
Словаччина перемогла Бельгію в матчі суперників збірної України на Євро-2024
20:55
Гігант виробництва будівельної техніки Caterpillar передав усі свої активи в РФ вірменському інвестиційному фонду
20:38
Патріарх Варфоломій
Вселенський патріархат приєднався до комюніке за підсумками Саміту миру
20:25
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Противник еволюціонує, ситуація напружена: хід бойових дій на Харківщині. Колонка Сергія Згурця
20:10
Пресреліз
Конкурс для вчителів інформатики: переможці отримають безкоштовне навчання і комп'ютери для шкіл
20:04
"Напрям успішно розвивається": Зеленський на Ставці заслухав доповідь командувача Сил безпілотних систем
20:03
арешт
У Польщі засуджені за шпигунство для РФ двоє українців та білоруска втекли перед ув'язненням
20:03
OPINION
Галина Пагутяк
Війна і криза  освіти
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 845-го дня війни: у дронів Magura, що нищать російський флот, з’явились нові можливості, ЗСУ вперше захопили "танк-черепаху" з екіпажем
19:57
Львів- місто шпигунів!
Влада Словенії підозрює, що РФ масово відправляє до країни шпигунів під виглядом студентів, - WSJ
19:25
Єнс Столтенберг
Понад 20 країн НАТО витратять щонайменше 2% ВВП на оборону цьогоріч, - Столтенберг
19:25
Ексклюзив
військовий квиток, мобілізація
У Кропивницькому відкрили рекрутинговий центр: Міноборони розповіло подробиці
19:22
світло
"Маємо серйозний дефіцит": в Yasno попередили про відключення 18 червня протягом усієї доби
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV