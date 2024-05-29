Як Shazam: YouTube Music запустив функцію пошуку музики за наспівуванням

Про це пише The Verge.

Додаток YouTube Music запустив для Android нову функцію, яка частково наслідує принцип Shazam. Вона дозволяє користувачам наспівувати, насвистувати, співати або відтворювати запис пісні, щоб знайти її на YouTube Music.

Ця функція наразі доступна не всім користувачам, але ті, хто має до неї доступ, можуть знайти її, натиснувши на іконку хвилі поруч зі значком мікрофона для голосового пошуку у верхньому правому куті програми. Коли відкриється сторінка пошуку, можна промовити назву пісні, наспівати або просвистіти мелодію або ж проспівати слова пісні, які ви пам'ятаєте.

YouTube Music прослухає запис і запропонує імовірні відповідники. Ранні тести показали, що функція працює швидко і точно, проте поки що іноді можна зіткнутися з помилковими результатами.

Функція пошуку за звуком наразі доступна лише для користувачів Android, але скоро її планують запустити на iOS.

