За два роки ІТ-сектор України сплатив 68 млрд грн податків, - дослідження
Український ІТ-сектор за два роки повномасштабної війни сплатив 68 млрд грн податків у державний бюджет
Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров з посиланням на дослідження Асоціації IT Ukraine та Mind.
"ІТ залишається однією з головних галузей економіки країни, а внесок українських технологічних компаній у розвиток країни колосальний", - написав Федоров.
За його словами, IT-спеціалісти створюють інноваційні defense tech-продукти - дрони, роботів, РЕБ, а також цивільні сервіси, які використовують у всьому світі, через що найбільшу частку експорту в Україні становить саме ІТ-сектор.
Федоров зазначив, що українські компанії, окрім сплати податків, також донатять. Зокрема, згідно з дослідженням, 38,8 млрд грн донатів отримала українська армія від IT-компаній та співробітників. Крім того, вони надали 8,8 млрд грн адресної допомоги Силам оборони на закриття зборів.
Фото: Михайло Федоров
- Раніше у Мінцифрі зазначали, що роботизовані системи можуть замінити половину військових на лінії бойового зіткнення. Наразі цей концепт тестують на полігонах.
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